Está na hora de mudar seu posicionamento nas redes? Confira 5 dicas

Com o boom dos vídeos curtos, que começou com a explosão TikTok, os Reels do Instagram também se tornaram um hit na plataforma. E os influenciadores e as marcas tiveram de adaptar seus conteúdos para seguir a preferência dos consumidores e falar a mesma língua dos clientes.

Pensando nisso, a Bússola pediu à Thanks for Sharing, produtora especializada em vídeos para o mercado corporativo, que listasse cinco dicas para as marcas entenderem se é o momento de mudar o posicionamento de seus conteúdos, em busca de maior engajamento nas redes.

1. Satisfação da audiência

O primeiro passo para saber se está na hora de uma adaptação de formato ou linguagem de conteúdo é medir a satisfação de sua audiência com sua marca além dos canais nas redes sociais, envolvendo também canais institucionais e até mesmo interações pessoais, e se perguntar se há encantamento com o serviço oferecido.

2. Acompanhar tendências e redes sociais

“Somente é possível entrar em uma tendência quando estamos atualizados e informados sobre o que acontece. Por isso, para saber se está na hora de adaptar seu posicionamento frente ao seu público, é importante, acessar as mesmas referências que eles”, diz Simone Cyrineu, CEO da Thanks for Sharing.

3. Contato frequente com os colaboradores

Estar em contato com outras pessoas com diferentes repertórios e referências é essencial para encontrar um equilíbrio de linguagem e para entender o comportamento do consumidor. “Se sua marca é para pessoas jovens, minha dica é se aproximar dos estagiários e trainees. Além de estarem sempre dentro das tendências, eles também têm o ambiente de faculdade e o aprendizado como fonte de informação”, afirma a especialista.

4. Avaliar engajamento da marca e utilizar dados comparativos

Nesse momento, é essencial avaliar o engajamento atual da marca e principalmente utilizar dados comparativos de meses ou anos anteriores para medir o sucesso do produto e a atratividade das mensagens. Também é importante documentar os dados atuais para que estes sirvam de insumo para análises futuras.

5. Revisitar o posicionamento da marca

Outro passo importante para avaliar se é necessário mudar o formato dos conteúdos das empresas é revisar o posicionamento e o manual de marca com os principais valores e princípios e avaliar se as linguagens estão coerentes e condizentes. O manual também é importante caso a decisão seja alterar a forma de vídeos e comunicações, uma vez que a mudança estará em conformidade com este.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também