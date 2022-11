Empresas recrutam talentos de tecnologia em evento gratuito

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o Conexão Tech, que acontecerá em 8 de dezembro, das 14h às 20h, de forma online. O evento visa aproximar jovens que desejam ingressar na carreira de Tecnologia com as principais empresas do setor na busca por uma vaga de trabalho e networking.

Durante o evento, alguns jovens selecionados poderão ainda fazer um pitch junto ao pessoal de Recursos Humanos das empresas participantes, em uma entrevista que poderá qualificá-los para uma vaga de emprego dentro das companhias. Já integraram o Conexão Tech empresas como NuBank, Itaú, Neologica, McKinsey & Company, Raízen e outras. A inscrição é totalmente gratuita e pode ser feita por meio deste link, até o dia 20 de novembro.

O Conexão Tech é voltado para jovens universitários, recém-formados ou em início de carreira e que tenham interesse em se conectar com as empresas participantes. Mas, para isso, os estudantes devem concluir todo o processo de inscrição, ter boa performance em todas as etapas do processo seletivo, ter vontade de se desenvolver e querer participar de uma rede de gente muito talentosa.

“O Conexão Tech é uma forma prática de aproximar jovens estudantes ou recém formados das principais empresas de Tecnologia do Brasil. Durante o evento, eles poderão entender melhor este universo corporativo, por meio das trocas com profissionais consolidados, além da possibilidade de conseguirem ser contratados”, diz Anna Valenzuela, Head de Produto e Inovação da Fundação Estudar.

Durante o evento, o participante terá a oportunidade de acompanhar bate-papos com lideranças do mercado e painéis de conteúdo, fazer networking com jovens de alto potencial e interagir com profissionais de recrutamento e lideranças das empresas. Todos recebem um currículo personalizado. Ao todo, serão selecionados 200 jovens.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: