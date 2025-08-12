Empresa estreia no mercado pet com linha de suplementos mais acessível para cães

“Pense numa linha completa de produtos para a saúde e qualidade de vida de um filho. Foi o que fizemos”, diz Roberto Funari, ex-CEO da Alpargatas, sobre sua nova marca de suplementos e vitaminas para cães, a Wigow.

Lançada no final de julho, a marca oferece produtos com preços por dose/grama até 30% mais baixos que os preços dos competidores. Apostando neste diferencial competitivo, Funari projeta transformar o investimento de R$ 8 milhões em R$ 1 bilhão nos próximos anos.

Pesquisa de mercado indica possibilidade de alta aderência

Funari ressalta a oportunidade de negócios ao citar dados dos EUA, onde cerca de 40% dos lares contam com cães e gatos e o segmento de suplementos para pets já movimenta R$ 9 bilhões – o Brasil movimenta menos de 5% desse total. A estratégia para dominar este mercado se baseia no preço, na qualidade dos produtos e na comunicação.

Para desenvolver uma fórmula 100% brasileira, com preço acessível e qualidade de experiência para tutores e pets, a Wigow contou com a parceria da Viapet. O investimento milionário ainda foi utilizado para escalar a produção, reduzir margens e garantir o produto idealizado.

“Buscamos um modelo que unisse acessibilidade e longevidade para os cães, que hoje são tratados como filhos e netos. Encontramos um parceiro estratégico para produzir a Wigow e oferecer ao mercado essa novidade”, afirma Funari.

Posicionamento de marca que vai do desenvolvimento à comunicação

A linha de suplementos da Wigow foi desenvolvida com ingredientes funcionais, mirando alta palatabilidade e doses precisas de nutrientes. A proteína de salmão, utilizada como base, foi escolhida por ser nutritiva, digestível e saborosa para a maioria dos cães.

São cinco versões que incluem de multivitamínicos completos a fórmulas específicas para pele, articulações, intestino ou bem-estar emocional. São elas:

Multivitamínico 10 em 1,

Wigow Mobilidade,

Wigow Pelagem,

Probiótico Flora intestinal e digestão,

Wigow Tranquilidade - Serenidade.

A marca estreou no dia 31 de julho, em evento que reuniu tutores e seus cães influenciadores. A estratégia por trás do evento incluiu a comunicação dedicada a gerar a percepção de uma marca tão dedicada à saúde dos pets quanto os próprios tutores.

Sobre o posicionamento de marca da Wigow, Funari conclui: “mais do que vender suplementos, queremos criar uma cultura de cuidado consciente, com empatia e compromisso com o bem-estar animal”.

