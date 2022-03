eB Capital estrutura programa de partnership

Como parte de um projeto de partnership, alinhado às melhores práticas de mercado, a eB Capital tornou sócios Tiago Wigman, Vítor Alves e Flávia Shibata. Desde junho de 2021, a gestora constituiu um bloco de controle, formado pelos sócios Eduardo Sirotsky Melzer, Luciana Antonini Ribeiro e Pedro Parente. O ex-sócio Fernando Iunes deixou suas funções executivas na eB Capital no mesmo período (jun/21), atuando apenas no Conselho de Administração da gestora.

A eB Capital é uma gestora de private equity sediada em São Paulo, com foco em investimentos em setores que apresentam lacunas estruturais no Brasil. Por meio de seus aportes, a gestora busca valorização do capital no longo prazo, com posições de controle em empresas privadas de alto crescimento e com modelo de negócio que permite a sua expansão orgânica e inorgânica.

Os investimentos da eB Capital são movidos pelo princípio indissociável de lucro e propósito (Profit and Purpose). A eB busca desenhar os investimentos e negócios para que, na busca pelo lucro, sejam pavimentadas soluções para benefícios comuns, com base na criação de valor para todos os stakeholders envolvidos: clientes, funcionários, fornecedores, comunidades e acionistas.

A eB Capital concentra seus esforços para resolver desafios que favoreçam a todos no longo prazo, sempre respeitando o retorno financeiro e o foco na entrega de respostas duradouras para questões urgentes em diferentes áreas: saúde, educação, gestão de resíduos e inclusão digital, entre tantas outras. A gestora também apoia e segue as orientações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, como fator determinante na condução e identificação dos seus investimentos

