Digio convida Rato Borrachudo para falar sobre educação financeira

O banco digital Digio convida o influenciador Douglas Mesquita Silva, mais conhecido como “Rato Borrachudo”, para falar sobre educação financeira em uma série de vídeos com linguagem descomplicada e divertida.

A série de vídeos é retratada no formato de um game, na qual os clientes do Digio poderão passar por fases para aprender mais sobre suas finanças pessoais. Dentre os temas escolhidos estão: “Como fugir da inadimplência”, “O que é score”, “Como começar a economizar”, “Como começar a investir” e “Como tornar os gastos meus aliados”.

A parceria entre o Digio e o Rato Borrachudo começou em 2020 e, desde então, segue o propósito de fazer os conteúdos bancários de uma maneira leve. “Temos uma sinergia bacana em tudo que produzimos juntos e queremos deixar mais acessível os conhecimentos sobre finanças de um jeito simples e objetivo, afinal, ninguém ensina tudo o que precisamos na escola”, afirma o influenciador.

Loreta Caporrino, gerente executiva de Marketing do Digio, diz: “Parcerias como estas nos permitem a liberdade criativa de comunicar informações financeiras de uma forma mais dinâmica, reforçando nosso compromisso de educar não só os nossos clientes, mas também pessoas que tenham interesse em melhorar sua relação com o dinheiro. Além disso, esta iniciativa fortalece a nossa conexão com o universo gamer, trazendo termos conhecidos pela comunidade em conteúdos que geralmente seriam mais complexos e difíceis de entender. E nos faz ir além das nossas ações de patrocínio como: iniciativas com influencers como a Malena, Pedro Landim e ao time feminino de e-sports B4 Angels, por exemplo”.

