Joel Jota: Como criar relações intencionais e otimizar seu networking

É possível criar relacionamentos intencionais? É possível conhecer a pessoa que eu sempre quis conhecer de maneira consciente e planejada? A resposta é sim. São inúmeros os livros que tratam sobre esse assunto, mas apenas se restringem a dizer o “o que” e não o “como”.

Existem estudos que falam sobre grau de influência, ou seja, quantas pessoas são necessárias para você se conectar com aquelas que você deseja conhecer e se relacionar. Há alguns anos, logo que essa teoria foi criada por Stanley Milgram, um psicólogo americano renomado, eram necessárias seis pessoas entre você e um superstar, caso quisesse conhecer um, por exemplo. Hoje em dia é, teoricamente, mais fácil e mais acessível, sobretudo por causa da facilidade do acesso que a internet proporciona.

Mesmo assim, ainda é possível ser mais eficiente. Para criar conexões da maneira adequada, faça o seguinte:

Enumere cinco pessoas que você quer conhecer, que são importantes para a sua carreira, por exemplo. Tenha claro o motivo desse encontro. Já que elas não te conhecem, é importante ter isso bem claro.

Agora escolha a ordem em que quer conhecê-las. Não comece pelas mais importantes, comece pelas mais fáceis - no que diz respeito à acessibilidade - e vá progredindo para as mais difíceis, ou seja, menos acessíveis. Por exemplo, inicie pelas que moram perto de você, ou estão próximas ao seu trabalho.

Agora liste todas as pessoas que você conhece e que conheçam essas pessoas. Imagine que você queira conhecer um empreendedor da sua área. Faça o percurso de trás para frente. Conheça o melhor amigo dele, mas antes disso, uma pessoa que conheça o melhor amigo do empreendedor. Antes, um contato que lhe apresente o amigo do amigo e assim por diante. Vá da pessoa 5 (o empreendedor - pessoa menos acessível) até a pessoa 1 (o amigo do amigo - pessoa mais acessível).

Feito esse processo para o planejamento do encontro, tome cuidado para não parecer vulgar nem interesseiro, as pessoas percebem rápido. Seja você, mas não se esqueça dos detalhes, por isso “sirva antes de pedir”, estudando e conhecendo a pessoa com quem você está falando, uma pessoa que você tanto quis ter contato. As pessoas têm que te conhecer pelo que você é e não pelo que você deseja ser. Dessa forma, o encontro vai se tornar um relacionamento estratégico, e vai aumentar sua rede de networking.

Eu aprendi tudo isso de maneira orgânica, porque já estive em ambos os lados da moeda. O networking foi um dos fatores determinantes na minha carreira, sem essa ferramenta com certeza não estaria onde estou hoje.

Vou te dar um exemplo: no início deste mês realizei um projeto super especial, para o Dia da Consciência Negra, onde gravei dois episódios. O primeiro foi ao ar no feriado do dia 15 no meu canal do Youtube, e o segundo vai ao ar no dia 22 de novembro. Esse podcast reúne pessoas muito importantes para mim, e todos esses relacionamentos, inclusive minhas outras conquistas do ano, como minha presença no Shark Tank Brasil, foi por conta do networking que construí e continuo construindo na minha vida.

Ou seja, o relacionamento que você planta hoje, um simples gesto em prol do outro, pode ser o seu diferencial lá na frente, e já que o networking é a linguagem do poder, vamos usufruir da melhor maneira que conseguimos, tomando cuidado apenas para não ver o outro somente com o olhar de interesse, mas sim como referência e complemento para o seu sucesso, que depende somente de você.

*Joel Jota é ex-atleta da seleção brasileira, escritor best-seller, treinador de Alta Performance, CEO da Jota Company e empresário.

