Infinitepay lança reality show em parceria com a Visa

A InfinitePay, rede de soluções financeiras da CloudWalk, lança campanha para ampliar o uso do InfiniteTap: novo produto da companhia que possibilita vendas diretamente pelo celular, sem o uso da maquininha. Em parceria com a Visa, “Bateu, Doou!” é mais uma ação com foco em ESG da empresa. Na prática, três criadores de conteúdo de diferentes regiões do Brasil devem acionar o seu lado empreendedor para criar novos métodos de lucratividade a partir de desafios. Utilizando o InfiniteTap como meio de pagamento, 100% do valor arrecadado será direcionado para ONGs escolhidas pelos vencedores.

A dinâmica da campanha funciona da seguinte forma: os criadores Jamile Godoy (São Paulo-SP), Lucio Sincero (Anápolis-GO) e Júlia Barni (Florianópolis-SC) têm como objetivo acumular a maior quantia financeira ativando a sua criatividade, sagacidade e audiência. Por meio de diversas atividades, entre elas: vender seus talentos e habilidades como serviços, multiplicar o montante de R$ 10 comprando e vendendo itens e até mesmo leiloando experiências. A meta é literalmente multiplicar o valor inicial recebido. O criador que arrecadar mais dinheiro, poderá escolher a causa que receberá 70% do recurso levantado durante os cinco dias da ação, 20% do recurso será destinado para a causa do segundo colocado e 10% para o último.

“A ideia de lançar uma campanha social para ampliar o uso do InfiniteTap vai muito em linha com a visão sustentável do produto, reafirmando nosso compromisso com o meio ambiente e a sociedade”, afirma Paulo Perez, Sócio & CDO da CloudWalk. A tecnologia Tap to Phone transforma aparelhos Android, com tecnologia NFC, em terminais de pagamento para vendas presenciais, oferecendo soluções mais sustentáveis ao empreendedor brasileiro e custando menos para o planeta Terra, uma vez que poupa carbono usado nos processos de fabricação e logística de meios convencionais. “A ação “Bateu, doou!” vem para incentivar o uso do InfiniteTap pelos lojistas que preferem mais praticidade na hora de suas vendas, e com olhar para práticas ambientais”, declara

“Além de toda a questão de sustentabilidade, o Tap to Phone é uma das melhores formas de se democratizar a inovação e de incluir digitalmente milhares de brasileiros por todo o país. Os micros, pequenos e médios empresários ganharam um benefício valioso na palma da mão, uma vez que muitos consumidores estão experimentando mais os pagamentos por aproximação, e a campanha da CloudWalk traduz muito bem como a solução melhora a experiência de venda de forma conveniente e segura”,diz Rodrigo Bochicchio, diretor executivo de Marketing da Visa.

As gravações foram realizadas simultaneamente em três regiões do Brasil e serão lançadas em uma série de cinco episódios, a partir do dia 16 de novembro, no Youtube da InfinitePay. Acesse aqui o teaser da campanha!

