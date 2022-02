Dicas para manter a sua saúde em 2022

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, 88% dos brasileiros têm planos para 2022. Dentre os principais objetivos relatados pelo público estão: maior convivência com amigos e familiares (69%), melhora na alimentação (61%) e a prática de exercícios físicos (41%). Para pessoas com esses objetivos em comum, especialistas do Hospital Santa Catarina — Paulista, a pedido da Bússola, dão dicas que podem contribuir com a boa saúde da mente e do corpo.

Mente em paz

Assunto que veio à tona em tempos de pandemia, a saúde mental se tornou uma grande preocupação para as pessoas que passaram grande parte dos últimos meses em isolamento.

Segundo a psicóloga Giovana Lenzi, a importância de viver o presente está diretamente associada à manutenção da saúde mental e do bem-estar do indivíduo; assim, a valorização dos momentos de descanso, uma boa noite de sono, pausas periódicas durante o dia e técnicas de respiração auxiliam as pessoas a descansar a mente.

O artesanato e a realização de tarefas manuais, por exemplo, foram atividades descobertas por muitas pessoas nos últimos meses; assim como a retomada das práticas de esportes e atividades como dança e ioga.

“O processo de auto-observação é muito importante, e uma pergunta que ajuda nesse desenvolvimento é ‘o que gera uma sensação de bem-estar e prazer em você?’ Após essa reflexão, a ideia é ter uma rotina de autocuidado e não abrir mão disso no dia a dia”, diz a especialista.

É claro que, com a necessidade de se adaptar a uma nova rotina, o auxílio de um profissional pode ser muito importante: “O aumento dos casos de covid-19 podem gerar sintomas de ansiedade por se tratar de um contexto de constantes mudanças, demandando a ajuda de um profissional da saúde mental como forma preventiva a quadros emocionais mais graves”, afirma a psicóloga.

Corpo ativo

O ortopedista Rômulo Brasil ressalta a importância do hábito de realizar alongamentos antes e depois de praticar exercícios físicos. “Não queira fazer tudo num dia só, é preferível começar progressivamente, assim diminui o risco de lesões tendíneas e musculares”.

De acordo com ele, é importante recordar que talvez a pessoa esteja parada há um tempo, então é preciso ir com calma. Assim, ela pode e deve colocar um objetivo ou meta no futuro, como estímulo para exercitar desde que sejam concretas.

A alimentação, ainda segundo o especialista, também tem impacto direto na prática de atividades físicas, dado que o corpo necessita de uma nutrição adequada para a queima de energia. A escolha de um local arejado, sem aglomeração e do calçado apropriado, por exemplo, também são muito importantes para uma boa prática esportiva e de lazer.

Para quem gosta das atividades em grupo e de convívio social na hora de se exercitar, a tecnologia pode se tornar uma aliada em tempos de pandemia: o uso de tablets e celulares possibilita o engajamento àqueles que sentem falta do contato humano e se sentem estimulados pela presença virtual dos colegas de sala.

Medidas seguras em meio à pandemia

Já a infectologista Vanessa Infante fala sobre a importância da higiene para quem procura uma boa qualidade de vida e bem-estar em 2022. Além da manutenção do uso da máscara em ambientes abertos e fechados, a médica sugere a atualização da carteira vacinal, em especial das doses periódicas contra covid-19 e Influenza, além, é claro, do uso de álcool nas mãos sempre que houver contato físico em locais públicos.

O contato das mãos com a boca, nariz e olhos também deve ser evitado, uma vez que muitas doenças são transmitidas pelo contato de mucosas. Por último, vale ressaltar o risco de locais com aglomeração de pessoas, que podem representar um maior índice de vírus e bactérias no ar e, consequentemente, um maior risco de contaminação.

Caso o indivíduo apresente quadro gripal, o ideal é o autoisolamento e a realização de testes para chegar a um diagnóstico, procurando o serviço de pronto atendimento apenas nos casos de persistência de sintomas como febre e falta de ar.

Sinergia corporal

De acordo com o endocrinologista Ricardo Rienzo, o bem-estar de um paciente é composto por fatores mentais, físicos e sociais; assim, estão diretamente ligados à boa alimentação, hábitos saudáveis e à boa relação com o meio em que se vive.

Dessa maneira, Rienzo recomenda que todas essas áreas sejam consideradas ao planejar metas gerais e também mais particulares, como a elaboração de cardápios recomendados por um médico, a realização de atividade física e a organização de uma rotina.

“Uma alimentação pode ser considerada saudável quando ela não contém açúcares refinados, assim como alimentos ultraprocessados e bebidas alcoólicas. Evitar gorduras trans e saturadas, bem como ingerir alimentos ricos em fibras e carboidratos complexos também faz parte”, diz o endocrinologista.

Dicas para a pele

A dermatologista Rafaella Caruso sugere que, para se prevenir do câncer e ter uma boa saúde da pele, é importante o uso de produtos com proteção solar adequada, especialmente na época de verão. O check-up dermatológico anual também é de extrema importância, principalmente para aqueles que possuem sardas, pele e olhos claros, e histórico pessoal ou familiar de câncer de pele. Produtos adequados são recomendados em consultas periódicas e ajudam na manutenção da saúde da pele.

Algumas dicas gerais incluem a remoção da maquiagem antes de dormir e a manutenção de pés e dobras do corpo secas após o banho, que não deve ser feito com água muito quente ou por períodos muito longos.

Ao considerar os cuidados específicos em relação à prevenção do coronavírus — o uso da máscara e do álcool em gel, por exemplo —, Caruso ressalta a importância de manter a pele sempre hidratada e, consequentemente, evitar dermatites e irritações causadas pelos equipamentos de proteção e pelo uso do álcool nas mãos.

Cuidados com o coração

Para cuidar melhor do coração, o cardiologista Ediberto Castilho Junior recomenda a prática regular de atividades físicas, alimentação balanceada, moderação na ingestão de bebidas alcoólicas e boas noites de sono — sem dispensar, é claro, o eventual “check-up” no consultório médico.

“Pode parecer que são dicas difíceis de serem cumpridas diariamente, mas com o passar dos anos, trazem uma melhor qualidade de vida e aumentam a longevidade, já que um dos principais órgãos do corpo humano está sendo bem cuidado”, afirma o cardiologista.

Sono melhor

Segundo Caio Simioni, neurologista, para ter uma noite revigorante é recomendado estabelecer uma rotina de sono, com horários para o repouso e o despertar. Ao chegar em casa, as preocupações com o trabalho precisam dar espaço a alguma atividade diferente, como conversar com os familiares, ouvir música, ler um livro, assistir a uma série de televisão, relaxar, entre tantas outras.

“Algo que pudemos aprender nos últimos anos é ‘viver bem cada dia’, devido à insegurança do momento. Assim, o sono deve ser priorizado como item indispensável para boa saúde, ao lado da alimentação, prática de atividades físicas regulares e tratamento de doenças crônicas. Tempo insuficiente de sono, bem como sua má qualidade, trazem impacto negativo direto na concentração e desempenho no trabalho”, afirma o especialista.

Outro ponto importante para conservar a qualidade do sono é evitar exposição à luz, tanto da iluminação da casa quanto a de telas de computador e celular durante a noite. Técnicas de relaxamento e meditação também vêm se mostrando úteis para a melhora da qualidade do sono. Caso estas medidas não surtirem o efeito desejado, é aconselhável agendar uma consulta médica nas especialidades de neurologia, pneumologia e otorrinolaringologia.

