Treina na Smart Fit? Agora sua academia terá energia renovável

A Raízen, player no mercado nacional de geração distribuída de energia, e a Smart Fit fecham acordo para gerar e comercializar energia renovável para 150 unidades da rede de academias, oferecendo uma solução para redução das emissões de gases de efeito estufa e dos custos de energia.

O contrato prevê a solução de geração distribuída para 85 unidades da rede de academias estão localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, somando uma redução anual estimada de R$ 1,5 milhão com energia elétrica, além do benefício em sustentabilidade para a Smart Fit, que reduzirá cerca de 370 toneladas de CO2 por ano.

“Parceria com a Raízen é mais um passo do grupo Smart Fit para ampliar uso de energia renovável e limpa. Além de diminuir a nossa pegada de carbono, também vai nos trazer a vantagem de ter custos de energia menores”, afirma Thiago Somera, diretor de Infraestrutura e Supply Chain do grupo Smart Fit.

A Raízen gera sua própria energia por meio de fontes renováveis, como a solar e a biomassa, e permite que empresas de pequeno, médio e grande porte façam parte de suas plantas para gerarem sua própria energia, sem investimento, sem operação e sem manutenção.

O acordo inclui também a comercialização de energia limpa para outras 65 unidades localizadas no Sudeste e no Nordeste que serão migradas para o mercado livre de energia. Neste modelo, é estimado que sejam comercializados cerca de 49 GWh de energia entre 2022 e 2024, período de vigência do contrato, somando uma economia de mais de R$ 5,2 milhões no total.

