Seguros Unimed e Vitta lançam nova linha de produtos para PMEs

O número de abertura de pequenas e médias empresas em 2021 bateu recordes. Pensando nisso, a Seguros Unimed, seguradora e braço financeiro do Sistema Unimed, e a Vitta, gestora de benefícios do grupo Stone, lançam nova linha de produtos com foco nas PMEs de São Paulo e região metropolitana, com seis soluções para o cuidado com a saúde, que poderão ser contratadas junto com o plano da Unimed Odonto.

A linha de produtos contará com rede ambulatorial da Vitta, com uma equipe multidisciplinar e o médico da família para prestar atendimento primário. A rede hospitalar será credenciada pela Seguros Unimed e haverá — quando necessário — complementaridade na rede ambulatorial com especialistas.

Além de ter acesso a produtos com alta performance, o beneficiário também encontrará alguns diferenciais no programa Vitta Saúde, como concierge; histórico de saúde em plataformas automatizadas; enfermeira ou médico pessoal; apoio administrativo, entre outras vantagens.

Segundo Rodrigo Aguiar, superintendente comercial e de produtos da seguradora, a parceria afirma modelo de atuação distinto da Seguros Unimed, que coloca o paciente no centro. Trata-se de um cuidado coordenado e baseado em valor, gerando uma experiência ainda melhor ao beneficiário. Além disso, há compartilhamento de riscos e resultados com a Vitta, para uma operação ainda mais eficiente.

Para Aguiar, a parceria une a capacidade de vendas do Grupo Stone, permitindo uma maior participação da Seguros Unimed em praças importantes pelo Brasil, ao mesmo tempo em que abre espaço para o modelo de compartilhamento de risco e conduz a Seguradora a tornar-se cada vez mais capaz de customizar e otimizar seus produtos, de acordo com o perfil dos potenciais clientes, uma tendência do mercado segurador.

“União com a Seguros Unimed potencializa ainda mais o nosso propósito. A parceria nos dá confiança para seguirmos crescendo juntos. Há uma sinergia importante entre as empresas e esperamos que seja o começo de uma história de sucesso”, declara Claudia Galdino, sócia da Vitta.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube