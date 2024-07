8 séries sobre agronegócio que você precisa assistir

O agronegócio é um tema que tem ganhado cada vez mais destaque em diversas produções audiovisuais. Correspondendo a 24% do produto interno bruto (PIB) do Brasil em 2023, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, o setor é um dos principais responsáveis por alavancar a economia do país.

Para quem deseja conhecer um pouco mais sobre esse setor, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) de Goiás elencou uma lista com programas e séries que exploram diferentes aspectos do agronegócio. Saiba onde assisti-las e prepare-se para maratonar!

1. O Menino que Descobriu o Vento - Netflix

Aqui, a agricultura é apresentada como cenário e a educação, como solução. Inspirado em uma história real, este filme da Netflix narra como um menino conseguiu construir um moinho de vento para garantir a irrigação das colheitas de seu vilarejo na África, salvando diversas famílias da fome.

2. Yellowstone - Netflix

Com o agronegócio como cenário principal, a história acompanha John Dutton (interpretado por Kevin Costner), dono do rancho Yellowstone, e sua família. Eles enfrentam uma batalha constante para preservar o controle de suas terras, lidando com uma série de desafios que incluem conflitos com reservas indígenas, empreendimentos imobiliários, políticos locais e outros fazendeiros da região.

3. Campos Férteis: A Mulher Rural e a Gestão ESG - YouTube

Produzido pela EXAME Agro, Campos Férteis: A Mulher Rural e a Gestão ESG conta a história de produtoras de diferentes regiões do país, que modernizam o agronegócio por meio dos pilares da sustentabilidade.

4. Agricultura Tamanho Família - YouTube

A produção foca na importância da agricultura familiar no Brasil, um setor vital para a produção de alimentos e para a economia nacional. O documentário reforça a necessidade de valorizar e apoiar os pequenos produtores, que são fundamentais para a diversidade e sustentabilidade do setor agrícola.

5. The American Farm - History Channel

The American Farm é uma série documental que acompanha a vida de várias famílias de agricultores nos Estados Unidos. A série mostra a luta diária dessas famílias para manter suas propriedades e sustentar suas comunidades, enfrentando adversidades como mudanças climáticas, problemas econômicos e a pressão do mercado. É um retrato autêntico da vida no campo.

6. Solo Fértil - Netflix

O documentário oferece uma explicação didática sobre a importância da proteção do solo para a sobrevivência dos ecossistemas e da sociedade humana, demonstrando como todos nós podemos contribuir como agentes da mudança. Com projetos e conceitos já testados e comprovados, o filme sugere que a crise climática não apenas pode ser mitigada, mas em certos casos também pode ser revertida. Narrado por Woody Harrelson, renomado ator e ambientalista, o programa conta com uma equipe de produtores e produtores-executivos, incluindo a modelo brasileira Gisele Bündchen.

7. Sertão Velho Cerrado - YouTube

Um documentário disponível no YouTube explora o estado de Goiás, destacando o intenso desmatamento na Chapada dos Veadeiros. O filme aborda a relevância do Cerrado e promove discussões sobre práticas de produção sustentável na região, contando com a participação ativa de agricultores familiares.

8 - O Rei do Gado - Globoplay

Clássico de Benedito Ruy Barbosa, O Rei do Gado é uma novela que aborda temas como poder, amor e conflitos familiares no contexto do agronegócio. A trama gira em torno de Bruno Mezenga e Ana Terra, cujo amor é afetado pelas disputas e rivalidades entre famílias ligadas à pecuária. A história se desenvolve entre o passado e o presente, explorando os desafios enfrentados por fazendeiros e trabalhadores rurais, além das transformações sociais e econômicas no Brasil.

