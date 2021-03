Decisão do STF sobre Lula movimenta redes sociais dos parlamentares

Com intensa atuação online, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) ganhou visibilidade em redes sociais na última semana, repleta de temas do universo político da parlamentar de esquerda.

Comentário seu sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve mais de 3.200 curtidas e de 280 compartilhamentos. O Dia Internacional da Mulher, na segunda-feira, também dominou os posts da feminista, que subiu nove posições e chegou a 18º no ranking FSBinfluênciaCongresso.

Já as críticas ao ministro do Supremo alavancaram o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), que ficou em 15º após avançar quatro colocações no levantamento. Na segunda-feira, 10 de março, ele levantou a hipótese de o PT já prever a decisão de Fachin, por ter publicado vídeo com Lula e a frase: “Podem se preparar”.

As suspeitas ganharam mais de 8.000 curtidas e 2.000 compartilhamentos. O tema foi o preferido também de Paulo Martins (PSC-PR), que conquistou três posições em relação à semana passada e está em 12º na lista dos 20 mais influentes da Câmara dos Deputados.

No topo do levantamento, a movimentação mais relevante foi do deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), aliado do governo Bolsonaro. Por ter subido duas posições, ele tirou o posto de terceiro colocado que era ocupado por André Janones (Avante-MG). O mineiro caiu para quarto. Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, ambos do PSL de São Paulo, mantêm firmes o primeiro e o segundo lugar. O PSL permanece como o partido que mais tem integrantes no ranking, com seis nomes na lista.

Senado

A semana foi intensa para o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), o que se refletiu na sua popularidade em redes sociais, de acordo com o ranking. Acometido pela covid-19, que o levou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês, o parlamentar avançou 18 posições no levantamento e alcançou o décimo lugar na semana entre 2 e 8 de março.

Nesse período, os informes sobre seu estado de saúde dominaram seus posts. Outro tema central foi a apresentação de relatório contrário à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, votada no Senado. A oposição se uniu em torno do parecer proposto por ele, mas não conseguiu evitar a aprovação do texto que cria restrições ao aumento de despesas públicas.

Por sua vez, a perda súbita do irmão, que faleceu na última semana, foi o que mobilizou os canais da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP). Ela subiu 13 colocações e ficou em nono no levantamento que lista os 15 integrantes do Senado mais influentes nas redes sociais.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi outro que agitou o mundo online ao criticar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seu post sobre o tema teve mais de 5.500 curtidas, o que o ajudou a ganhar nove lugares e alcançar a sexta posição.

O pelotão de frente do ranking mantém-se inalterado, com Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em primeiro, Humberto Costa (PT-PE) em segundo, e Jorge Kajuru (Cidadania-GO) em terceiro. O PT é o partido com mais filiados no ranking, com três nomes. Podemos, Rede e Cidadania vêm em seguida, com dois integrantes cada um.

