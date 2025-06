Dá para trabalhar com o cônjuge? 6 casais de empreendedores respondem com dicas

O ambiente de trabalho, onde passamos cerca de um terço da vida e acumulamos aproximadamente 90 mil horas, segundo a Universidade de Gettysburg (EUA), é também um terreno fértil para conexões que vão além do profissional.

De acordo com estudos da Sociedade para Gestão de Recursos Humanos (SHRM), mais de 80% dos profissionais já se envolveram ou estão em um relacionamento com colegas, e muitos relatam maior dedicação à carreira durante esse período.

Empreender em casal, nesse contexto, mostra-se uma extensão natural dessa parceria: unir vida pessoal e negócios pode ser, além de desafiador, uma jornada gratificante e fortalecedora, especialmente quando há sintonia, objetivos em comum e apoio mútuo no dia a dia.

“Não basta abrir um negócio juntos — é preciso abrir espaço para o diálogo, para o respeito e para a felicidade compartilhada no processo”

Marcelo Ferreira, (56) e Shirlei Ferreira, (48) - franqueados da 3,2,1 GO! rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais.

Juntos desde 2001, se conheceram durante as férias em uma praia na Bahia. Na época, Marcelo morava em Brasília e Shirlei no interior baiano. Em 2018, mudaram-se com a família para Portugal em busca de mais qualidade de vida e, mais recentemente, iniciaram um novo capítulo como franqueados da 3,2,1 GO!.

A motivação para empreender veio do desejo de estarem mais próximos no dia a dia e de construírem algo juntos. Marcelo, policial aposentado, assumiu a parte administrativa e comercial, enquanto Shirlei ficou responsável pelas redes sociais.

A tomada de decisões é feita sempre em conjunto, com base em diálogo, confiança e respeito mútuo. Para eles, empreender em casal é uma extensão natural do casamento: transparência, confiança e caminhar lado a lado são essenciais para o sucesso tanto da relação quanto do negócio.

Como dica para outros casais que desejam empreender, reforçam a importância de escolher um negócio que traga realização pessoal e equilíbrio familiar, e não apenas retorno financeiro. Além da importância do espaço para o diálogo, respeito e felicidade compartilhada. Discutir bem o projeto antes de iniciá-lo e saber separar a vida pessoal da profissional são atitudes fundamentais para o sucesso.

“Quem planeja pode até sofrer, mas consegue chegar lá, porque tem uma direção. Já o sonhador, aquele que acha que tudo é fácil, acaba se perdendo”

Leonildo Aguiar, 69, e Roseli Aguiar, 61, fundadores da Academia Gaviões, presente há 50 anos e referência nacional em serviços 24 horas no setor fitness

Depois de algumas tentativas de empreender sem sucesso, Léo começou a dar aulas de karatê em 1974 numa pequena garagem em São Paulo, onde conheceu Roseli, uma jovem aluna apaixonada por dança e ginástica.

A conexão entre eles ultrapassou os tatames e virou uma parceria de vida e negócios. Há 50 anos, trabalham juntos, unindo talentos e visões para transformar a academia em referência. Para eles, o segredo está em entender o negócio como uma extensão do relacionamento, valorizando transparência, respeito, trabalho conjunto e, sobretudo, a fé que os sustenta diante dos desafios.

“Você tem que ter um planejamento. Se planejar bem, até as fases difíceis, como a pandemia, podem ser superadas. No casamento é a mesma coisa: não é tão fácil, há lutas e dificuldades, mas se você planejar, você tem vitória”, destaca Léo. Essa vontade compartilhada de fazer dar certo é o que impulsiona a Gaviões até hoje.

“É imprescindível apoiar e incentivar o parceiro nos desafios e, também, no crescimento pessoal e profissional”



Rosane Argenta (48), e Fábio Argenta (49), fundadores da Saúde Livre Vacinas, rede de clínicas de vacinação para todas as faixas etárias

Naturais de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Rosane e Fábio se conheceram na faculdade em 1995, namoraram, casaram e moraram por um tempo no sul, até Fábio ser convidado para trabalhar em um hospital em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso.

Na época Rosane dava aulas nas áreas de bioquímica, microbiologia e clínica na faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo (UPF). Em 2003, Rosane consolidou sua mudança para o estado mato-grossense e, no mesmo ano, o casal abriu uma clínica focada em odontologia e cardiologia.

Mas, após o nascimento dos filhos (entre 2008 e 2012) e diante das dificuldades em encontrar vacinas complementares para a família, buscaram soluções em outras cidades e perceberam uma demanda reprimida e um atendimento abaixo do esperado. Foi nesse momento que tiveram o insight para empreender no ramo. Com o desejo de revolucionar a vacinação no Brasil, em 2012, fundaram a Saúde Livre Vacinas.

Desde então, a marca tem se destacado pela qualidade de atendimento e infraestrutura, já tendo realizado a imunização de aproximadamente 1 milhão de pessoas no Brasil. Para Rosane, conquistar o sucesso em um empreendimento em casal requer o compartilhamento de sonhos e a vontade de querer crescer juntos. "É imprescindível apoiar e incentivar o parceiro nos desafios e, também, no crescimento pessoal e profissional", comenta.

“Saiba deixar o dia a dia leve, entendendo que os desafios do trabalho ficam no trabalho”

Fábio Donato (52) e Claudia Pinho (49), master mestre pizzaiolo e chef de cozinha da Castelões Cantina e Pizzaria, a mais antiga do Brasil, com 100 anos de história

Cuidar de um legado de 100 anos é uma missão que requer muita força de vontade e mão na massa, e isso tem de sobra para o casal Claudia Pinho e Fábio Donato, chef de cozinha e mestre pizzaiolo da Castelões Cantina e Pizzaria.

O casal de namorados se conheceram a partir da paixão em comum: a pizza. Após conversas e amigos em comum, resolveram certo dia trabalharem juntos no restaurante, em um final de semana de alta demanda e nunca mais se desgrudaram.

Juntos desde 2022, eles dividem a função na pizzaria e na cozinha da Castelões, trabalhando com a memória e o sabor típico do restaurante localizado na região central da cidade de São Paulo. Com uma convivência diária no trabalho e no relacionamento, o casal mostra que com muito otimismo e bom humor, é possível ter uma rotina afetuosa no lugar de trabalho.

“Estamos juntos diariamente, então sempre buscamos ter dinâmica leve, com brincadeiras, mas também com muita seriedade e comprometimento no objetivo principal, que é levar o sabor da Castelões para os consumidores”, afirma Fábio Donato.

“É preciso alinhar propósitos, saber ceder e cultivar diariamente o diálogo, o respeito e o amor pelo que se está construindo juntos”

Vanessa Silva Miranda (33) e Vinicius Hummel Sanchez da Silva (37) – franqueados da Pizza Prime, maior rede brasileira de pizzarias em Alphaville – Barueri (SP)

Juntos há 17 anos e casados há 8, Vanessa e Vinicius já haviam trilhado o caminho do empreendedorismo antes de ingressarem na rede Pizza Prime.

Com uma clínica de estética, alguns e-commerces e experiências complementares, sendo ela no setor de beleza e ele na área de experiência do cliente, o casal foi aprendendo, na prática, a equilibrar as demandas dos negócios com a rotina da família.

Em abril, decidiram iniciar um novo capítulo como franqueados da marca, movidos pelo desejo de seguir crescendo e conquistando novos espaços, lado a lado.

“Acreditamos que empreender juntos exige clareza sobre os limites entre o trabalho e a vida familiar. Saber quando ceder, respeitar as diferenças individuais e ter paciência nos momentos desafiadores faz parte do processo. Mais do que buscar apenas retorno financeiro, acreditamos que empreender juntos deve trazer realização pessoal e fortalecer a parceria na vida”, afirma Vanessa.

uas dicas para outros casais que pensam em seguir esse caminho incluem: manter uma comunicação eficiente, valorizar o talento do outro, alinhar propósitos e, acima de tudo, colocar amor em tudo o que se faz.

“Quando cada um coloca suas melhores qualidades a serviço de um objetivo comum e há parceria de verdade, a chance de dar certo é muito maior, nos negócios e na vida”

Maysa Helena Mazzeo da Silva (37) e Renato Cesar Bernardo da Silva (39) – franqueados do Grupo Harõ, holding de franquias dark kitchen e take away detentoras das marcas Harõ Sushi, Hapoke, The Roll, Redwok, Mango Salad e Tio Parma.

Casados há 9 anos e parceiros em todas as esferas da vida, Maysa e Renato acreditam que a base de um negócio em casal está na soma das individualidades. Ele é analítico e focado em custos e planilhas; ela, comunicativa e próxima da equipe e dos clientes.

Essa combinação de perfis tem sido fundamental para o equilíbrio da operação da loja do Grupo Harõ, franquia da qual fazem parte desde 2024, sem deixar de lado os valores da família, que seguem como prioridade.

Para eles, a chave para o sucesso da união nos negócios está em manter a sintonia, respeitar o espaço individual e fortalecer a parceria diariamente. Sabem que o convívio constante pode ser desafiador, mas enxergam nesse apoio mútuo uma grande vantagem, especialmente nos momentos difíceis.

Ao separar com clareza os papéis profissionais da vida pessoal, conseguem manter o foco e a harmonia. “Nossa dica para os outros empreendedores é simples e poderosa: olhar na mesma direção e caminhar juntos com propósito. Quando ambos sabem aonde querem chegar e colocam suas melhores habilidades a favor do sonho em comum, o caminho se torna mais leve e promissor”, afirma Maysa.

