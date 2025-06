Sebrae reúne grandes players em Goiânia com foco no empreendedorismo feminino

Em mais uma edição da Caravana Sebrae Delas, o Sebrae reuniu um time focado no fortalecimento do empreendedorismo feminino no Brasil. Com palestrantes como Giovanna Antonelli e Nath Finanças, além de grandes players incluindo Shein e Mercado Livre, o evento realizado em Goiânia (GO) atraiu cerca de 1,5 mil mulheres interessadas na troca de informações para impulsionar os negócios.

Com uma programação diversificada, incluindo palestras, oficinas e consultorias especializadas, a caravana itinerante promovida pelo Sebrae tem passado por cidades estratégicas do país, como Campo Grande (MS), São Luís (MA) e Belo Horizonte (MG). A ideia é realizar uma série de encontros gratuitos e que abordam temas como gestão financeira, marketing digital e inovação, além de promover o networking entre as empreendedoras.

“As mulheres realmente aproveitam esses eventos. Elas trocam experiências, trocam ideias e usam o espaço para a divulgação de oportunidades. Por isso, os eventos de empreendedorismo feminino do Sebrae são sempre muito cheios. As mulheres têm sede de conhecimento e sempre agarram uma oportunidade quando ela aparece”, comenta Geórgia Nunes, gerente de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae, em entrevista à EXAME.

Geórgia Nunes, gerente de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae: “Eventos de empreendedorismo feminino do Sebrae são sempre muito cheios" (André Saddi)

José Mario Schreiner, presidente estadual do Sebrae Goiás, destaca que eventos do tipo são importantes, inclusive, para estimular a formalização de negócios que já existem. "Hoje, 84% das empreendedoras domésticas são informais. Esse é um gargalo que precisamos lutar para resolver. Eventos como esse ajudam a mostrar a importância da formalização dessas micro e pequenas empreendedoras", reforçou.

Ferramentas para os negócios

O objetivo principal da Caravana Sebrae Delas é proporcionar às participantes ferramentas práticas e conhecimento para enfrentar os desafios do mercado. Além disso, o evento busca criar uma rede de apoio entre mulheres empreendedoras, fomentando a troca de experiências e o fortalecimento mútuo.

Neste contexto, a presença de especialistas e casos de sucesso serve como inspiração para muitas participantes, que conseguem visualizar caminhos possíveis para o crescimento de seus empreendimentos.

Em Goiânia, representantes da Shein e do Mercado Livre discutiram o papel do marketplace como ferramenta essencial para as vendas -- e para a expansão dos negócios. Além de tendências de mercado e dicas para acertar na estratégia de adoção do e-commerce, os especialistas deram um passo a passo para realizar o cadastro nas plataformas, incentivando muitas empreendedoras locais a comercializarem os seus produtos nesses players globais.

Já o SESI abordou um tema que, atualmente, é presença garantida em todos os eventos de negócios no mundo: inteligência artificial. O objetivo foi mostrar às empreendedoras como as ferramentas de IA podem ajudar desde a criação de logomarcas para um novo negócio até o atendimento aos clientes via chatbots.

Nath Finanças: passo a passo para manter a saúde financeira de uma empresa em dia (André Saddi)

Com a influenciadora, empresária e educadora financeira Nathália Rodrigues, o aprendizado também foi bastante prático. Com uma aula de educação financeira, Nath Finanças, como é conhecida, mostrou como a gestão de um negócio pode ser descomplicada, além de destacar quais são os pontos de atenção que toda empresária deve ter ao cuidar do dinheiro empresarial.

"A educação financeira muda não só o seu negócio, mas também a sua vida para melhor. Você não pode deixar outras pessoas decidirem sobre as suas finanças da sua empresa", destacou.

Insights de quem chegou lá

O encontro também contou com uma palestra inspiradora da atriz e empresária Giovanna Antonelli, que compartilhou insights com o público sobre sua vida e os negócios. Usando roupas de uma grife comandada por empreendedoras de Goiás, Giovanna reforçou que tem viajado o Brasil com a Caravana Sebrae Delas por acreditar que o empreendedorismo feminino é um motor de transformação para o país.

"Mulheres transformam seus sonhos em ações todos os dias no país. E, agora que eu tenho um posicionamento no qual as pessoas podem me ouvir, sei que posso abrir portas para outras mulheres. E é isso o que eu quero. Quero inspirar cada vez mais pessoas a tirarem os seus projetos do papel", disse a atriz.

Giovanna Antonelli: "Quero inspirar cada vez mais pessoas a tirarem os seus projetos do papel" (André Saddi)

Giovanna destacou, ainda, a importância da resiliência e de não desistir mesmo que o percurso apresente obstáculos. "Quem vê palco não vê os bastidores. Ninguém tira selfie no fundo do poço, por isso, não adianta olhar só os resultados de alguém bem-sucedido e achar que foi fácil. Sempre há um preço a ser pago. Qual o preço que você está disposto a pagar pelo seu sucesso?", questionou.

Em meio a bons momentos de interatividade com o público, Giovanna deixou dicas preciosas para as empreendedoras: "Montar estratégias, seguir a sua intuição, insistir e aproveitar a maior vitrine da história para divulgar o seu trabalho: as redes sociais".

Incentivo aos negócios

Para ajudar no desenvolvimento de negócios economicamente sustentáveis, o Sebrae anunciou que as empresas comandadas por mulheres em Goiás podem obter até 100% de garantia em financiamentos por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

Criado pelo Sebrae, o Fampe tem como objetivo viabilizar o acesso a crédito para negócios que não possuem garantias suficientes, como imóveis ou veículos. A cobertura padrão é de 80%, mas desde 31 de março, mulheres que sejam sócias majoritárias ou administradoras de um negócio podem contar com 100% de cobertura.

O benefício vale até março de 2027 e é operado por Sicoob, Sicredi, Banco do Nordeste, BDMG, Cresol e Banco Original.

Lauris Mariuxi Barrera Cruz, proprietária da Miranda Chocolateria, destaca a diferença que o Fampe pode fazer nos negócios. Venezuelana, formada em Relações Internacionais e atuando na área da confeiteira desde 2016, ela contou com o apoio financeiro do Sebrae e Fampe por meio do Goiás Fomento.

"Foi essencial para fortalecer a nossa chocolateria em um momento estratégico. Com esse recurso, conseguimos abrir nossa loja física e estruturar melhor a nossa linha corporativa, voltada para atender empresas e eventos. Mais do que o valor em si, esse apoio representou confiança no nosso trabalho e nos deu segurança para continuar crescendo de forma planejada e sustentável", conta.

Geórgia Nunes explica que as mulheres interessadas no Fampe devem procurar o Sebrae por um dos vários canais de comunicação que nós temos. "Esse contato é importante para que a empreendedora conheça instituições financeiras estão operando o Fampe, ou seja, quais são as instituições que estão fornecendo esse empréstimo especial e quais são os recursos disponíveis. Esse é o primeiro passo. O caminho é sempre via Sebrae", ressalta.

Além do benefício em si, o Sebrae também oferece cursos de capacitação para que essas empresárias aprendam sobre a aplicação desse recurso e como melhorar essa aplicação através do crédito assistido. "É uma capacitação que envolve educação financeira, marketing, contabilidade e muita orientação para que essa mulher utilize esse financiamento da melhor forma possível no seu negócio", completa Geórgia.