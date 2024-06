21 franquias baratas para empreender em casal de qualquer lugar do mundo a partir de R$ 9,5 mil

O Dia dos Namorados está chegando, e para comemorar uma das principais datas do varejo nacional, comerciantes de todo o país lançam linhas especiais de produtos para o próximo 12 de junho.

Neste cenário de compras e celebração, você já imaginou trabalhar com seu parceiro em casa ou de qualquer lugar do mundo? As franquias despontam como uma ótima opção de investimento, especialmente para casais empreendedores que buscam flexibilidade e liberdade geográfica.

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias faturou R$ 60,5 bilhões no primeiro semestre de 2023, um crescimento de 19,1%.

Uma das grandes vantagens das franquias que podem ser administradas a distância é a possibilidade de morar em qualquer lugar do mundo e trabalhar de home office.

Este modelo de negócios permite aos casais combinar vida pessoal e profissional de forma harmoniosa, oferecendo a chance de explorar novos horizontes sem abrir mão da estabilidade financeira.

A seguir, apresentamos uma lista de franquias para casais que desejam empreender juntos e aproveitar ao máximo a liberdade do trabalho remoto:

Little Kuppers Pie Shop

Rede de lojas de tortas americanas, inspiradas nas pies shops dos Estados Unidos. A marca trabalha com o modelo padrão de loja e com as microfranquias de quiosque e de pequenas lojas estilo "to go".

Investimento médio mensal: R$ 130 mil

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Menu Poke

A Menu Poke é uma rede de franquias, líder no mercado brasileiro em Fresh Food, traz alimentação saudável de forma rápida, pratos coloridos, cheios de alegria e alimentos frescos. Hoje a marca possui mais de 20 lojas em diferentes regiões do país e pode ser gerenciada à distância como alguns de seus empreendedores, de fato atuam.

Investimento inicial: dark kitchen R$ 65 mil a 85 mil, mais taxa de franquia de R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil

Prazo de retorno: 9 a 15 meses

Kinsol

Com mais de 300 Franqueados espalhados por todo o país, a Kinsol tem a missão de levar ao cliente a satisfação de gerar a sua própria energia de forma limpa, com liberdade de escolha, para fazer parte de um mundo mais sustentável. Integradora oficial 5 estrelas e parceira da WEG que atualmente conta com mais de 20 fábricas e está presente em mais de 130 países.

Investimento inicial: R$ 35 mil, com taxa de franquia, capital de giro e custo de treinamento.

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: Entre 2 a 4 meses

Funil de Vendas

A Funil de Vendas, desde 2012, vem sendo a evolução da educação em vendas no Brasil. Em novembro de 2023, expandiu para o mercado de franquias educacionais, moldando o futuro das vendas no Brasil.

Investimento inicial: R$ 50 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 34 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Publicarga

Publicarga é uma das principais marcas da Holding BEABA dos Negócios, especializada em publicidade indoor por meio de totens carregadores de celular. André Jácomo identificou uma lacuna no mercado de mídias alternativas e decidiu inovar ao fornecer publicidade por meio de totens carregadores de celular.

Investimento inicial: R$15.990

Faturamento médio mensal: R$ 8.514,00

Prazo de retorno: 6 meses

SuperGeeks

Fundada em 2014, a SuperGeeks é uma escola de programação e robótica. Seu objetivo é ensinar ciência da computação de maneira divertida e criativa, estimulando a formação de programadores e de uma geração de criadores de tecnologia e não apenas consumidores. A rede leciona para todas as idades.

Investimento inicial: R$ 90 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 24 a 36 meses

TZ Viagens

A TZ Viagens é a rede de agência de viagens e intercâmbio, física e online, multiserviços e multimarcas. São mais de 220 franqueados em 11 anos de funcionamento. A franquia pode ser gerida a distância por conta de seu sistema home-based, uma modalidade de negócio com instruções passadas a distância e que não possui sede física.

Investimento inicia: R$ 9,5 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil para franqueados que atuam 8 horas ou mais no negócio

Prazo de retorno: Entre 1 a 4 meses

Doutor Sofá

Rede especializada em limpeza de estofados em geral - nasceu em Joinville, Santa Catarina, e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal com mais de 280 unidades em operação, além de ter iniciado a expansão internacional na Espanha, Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Uruguai e Inglaterra.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): a partir de R$ 32 mil, inclui equipamentos, maquinário, estoque inicial e investimento em marketing.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 15 a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Limpeza com Zelo

A Limpeza com Zelo é a única do mercado a oferecer garantia de contrato, ou seja, o franqueado já inicia suas operações com clientes garantidos pela franqueadora em contrato. Já são mais de 80 franqueados em 21 anos de funcionamento. A franquia pode ser gerida a distância pois implementou o sistema de lojas online que fornece todos os equipamentos necessários para que o franqueado lidere sua unidade na modalidade home office.

Investimento inicial: R$ 40 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: entre 12 a 18 meses

Mary Help

Fundada em 2011 a Mary Help realiza aproximadamente 700 mil diárias anualmente e conta com mais de 9 mil diaristas cadastradas, todas capacitadas para atender os clientes de maneira conveniente, rápida e segura. De fácil operação, a franquia pode ser operada de onde estiver, bastando ter um dispositivo com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 35 mil, com taxa de franquia + capital para instalação + abertura da empresa e capital de giro.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: entre 12 a 14 meses

Norah Acessórios

Rede pernambucana de bijuterias e acessórios que tem como diferencial o valor acessível das peças ofertadas, que são repostas semanalmente, levando sempre novidades ao consumidor. A unidade franqueada pode ser gerida à distância por ter software de gestão próprio, que permite ser acessado pelo franqueado onde quer que se encontre. Além disso, a intenção é que ele seja um multifranqueado, contando com várias lojas, todas com equipe treinada para que a operação seja realizada de forma simplificada.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): R$ 96 mil (quiosque), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial.

Faturamento médio mensal: Entre R$ 80 mil e R$ 100 mil

Prazo de retorno: Até 12 meses

Acuidar

Fundada em 2016 pelo médico Vitor Hugo de Oliveira e pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, a rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais. Não há necessidade de um ponto fixo para gerir a franquia. O franqueado pode realizar a contratação dos cuidadores e administração de sua rede no local que estiver, realizando a organização de maneira digital.

Investimento inicial: R$ 24 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil mensal após 12 meses e R$ 300 mil mensal após 36 meses

Prazo de retorno: entre 6 e 15 meses

Doutor Hérnia

Rede de clínicas especializadas no tratamento de coluna vertebral e não-cirúrgico de hérnia de disco, com 170 unidades franqueadas pelo Brasil. O franqueado não precisa ser um fisioterapeuta para atuar na franquia, podendo ser gestor da unidade e atuar como captador comercial, inclusive à distância. Mais da metade da rede é multifranqueada, gerindo suas unidades com apoio de equipe bem treinada. Tem como diferencial a metodologia exclusiva, com uso de equipamentos que permitem a padronização do tratamento de reabilitação do paciente.

Investimento inicial (indicando o que está incluso no valor): R$ 130 mil, com taxa de franquia, equipamentos e instalações.

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil, com lucratividade de 50%

Prazo de retorno: Entre 7 e 9 meses

Touti

A Touti se inspira na beleza de Paris para criar sua linha de perfumes, capilar e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e está em franca expansão, figurando entre as microfranquias que mais cresceram em 2023. Há três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e loja.

Investimento inicial: R$ 12 mil, com taxa de franquia, capital de giro e instalação.

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 5 a 24 meses

BioMovement

Distribuidor exclusivo HomeBiogas é uma nano franquia, com modelo home based, no segmento de biodigestão. São responsáveis por vender um produto líder global em soluções de biodigestão, patenteado e sem concorrentes, que converte resíduos orgânicos e dejetos em biogás para cozinhar e em biofertilizante líquido para plantar. A franquia pode ser gerida à distância pois todas as operações, desde vendas até suporte, são realizadas online com o apoio da rede. Isso permite que o franqueado controle tudo com um computador ou celular, sem necessidade de presença física.

Investimento inicial: R$ 15.600, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 6,500

Prazo de retorno: Entre 12 a 15 meses

É Seguro Corretora

Atua com mais de 14 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial: R$14.900.00 (taxa de franquia e uma página de venda de alguns seguros e cotador de seguro auto, site de venda de plano de saúde pet, site de venda de telemedicina e mais 1 sistema de venda via app ou link para plano funeral e combo do clube de descontos).

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

É Seguro Pay

É Seguro Pay, rede de distribuição de máquinas de cartão. O modelo permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos em até 18 vezes via cartão, e se dedique em tempo integral ou parcial, busque clientes de todas as áreas e tenha renda recorrente.

Investimento inicial: R$12,900, com taxa de franquia, treinamento, credenciamento e envio de máquinas em comodato.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a marca conta com mais de 80 franquias espalhadas por todo o Brasil e em um único ano alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento. Seu modelo home based garante que o franqueado opere de onde estiver, bastando ter um notebook com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 16.900 mil, com taxa de franquia e estoque inicial.

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 18 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora consiste em incluir materiais promocionais nas embalagens de pão, oferecendo às empresas uma maneira eficaz e acessível de atingir seu público-alvo. Seu modelo de negócio home based, proporciona aos franqueados uma flexibilidade de horários com a vantagem de operar em qualquer lugar, utilizando apenas um celular ou notebook com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 6.990 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

Mikro Market

Mikro Market é uma franquia carioca de mercado de conveniência em condomínios, que já abriu sua atividade para universidades, hotéis, hospitais... Com um modelo de negócios rentável e criado pra gerar praticidade e segurança a Mikro Market, fundada em 2021 estreou no segmento do franchising no fim de 2023 e já conta com mais de 80 unidades. O dia-dia da operação é muito rápido e simples e pode ser gerida à distância, através dos sistemas integrados. Toda a logística e a negociação com as grandes indústrias do país, já são fornecidas pela franqueadora e a reposição do estoque é gerido pelo próprio franqueado. A logística é facilitada pela grande negociação com a indústria e por isso tem fácil implantação, fora das capitais.

Investimento inicial: R$ 40 mil, mais taxa de franquia de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Sonhagro

Especializada em soluções completas de crédito rural, a marca visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. Fazendo a sua história há mais de 10 anos, com 75 unidades, que facilitam o financiamento do crédito rural para os produtores em 23 estados do país.

Investimento inicial: R$42.660 mil

Faturamento médio mensal: R$ 17 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 18 meses