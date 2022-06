Sócios na vida e nos negócios: casais dão dicas de como empreender juntos

Trabalhar com o companheiro amoroso pode ser desafiador. Conciliar vida profissional e afetiva e, saber separar os momentos e assuntos, exige muito equilíbrio e disciplina. Mas existem casais que têm sucesso nos negócios e percebem que o relacionamento se torna mais forte com o passar do tempo.

Para celebrar o Dia dos Namorados, a EXAME selecionou dicas de casais que empreendem juntos:

Divisão de tarefas

A história do casal Santana com a franquia Água Doce Sabores do Brasil começou em 1998. Ao visitar o restaurante localizado em Avaré, no interior de São Paulo, Valdeci Santana adorou os pratos e o ambiente diferenciado. O administrador de empresas escolheu as unidades da marca para comemorar datas especiais, inclusive o primeiro Dia dos Namorados com sua agora esposa, Cinara. Depois de alguns anos, ele e a esposa adquiriram uma franquia restaurante em Itapeva.

“Para ter sucesso no negócio e no casamento, é importante dividir as funções de acordo com a expertise de cada um”, diz Valdeci.

Propósito

Juntos há 19 anos, a história de Cynthia e Gustavo Fuchs de Jesus com a Calçados Bibi começou como consumidores da marca, ao adquirir produtos para as filhas, quando mais novas. Com a chegada da aposentadoria como bancário, Gustavo e a esposa decidiram investir em um empreendimento da marca.

“A primeira dica é buscar por um negócio que tenha propósito e valores que o casal se identifique. Também é importante comemorar e celebrar as pequenas conquistas e vitórias no dia a dia”, comenta Gustavo.

Desligar sempre que possível

Carlos e Ellen Alencar são franqueados da Casa do Construtor de Teresina (PI). O casal está junto há 15 anos e possuí duas lojas da rede.

“Uma dica que a gente dá para os casais empreendedores é a de desligar assim que sai do trabalho e viver a vida”, afirma Ellen Alencar.

Mudanças

Casados desde 2008, mas há 22 anos juntos, Adriana e Alessandro Caires eram funcionários de empresas privadas, em São Paulo, quando resolveram seguir o sonho de morar no Nordeste. O casal recebeu uma proposta de levar a primeira operação do Divino Fogão para Alagoas. Depois de dois anos, receberam o convite de assumir dois restaurantes da marca em Natal, no Rio Grande do Norte.

“É necessário decidir todos os passos sobre o negócio e vida a dois juntos, conversando diariamente sobre cada decisão a ser tomada. É importante compartilhar dos mesmos valores, objetivos e sonhos para ter sucesso nos negócios e na vida pessoal”, revela Adriana.

Objetivos em comum

Rafael César de Assis e Tamires Batista tinham visões diferentes. Enquanto ele queria empreender, ela preferia emprego estável. A história mudou quando Rafael recebeu uma proposta para abrir uma franquia da iGUi em Uberlândia, Minas Gerais. Tamires largou o emprego e decidiu arriscar junto com Rafael. O negócio deu certo e já fizeram reformas para ampliar a loja.

"Saibam exatamente as metas e objetivos. Saber onde quer chegar é tão importante quanto começar", afirmou Rafael.

Décadas juntos

Há 47 anos juntos, Ricardo e Kátia Fernandes foram responsáveis por levar as peças de todas as marcas do Grupo Kyly para o Ceará.

"A cumplicidade é a chave para o sucesso do negócio quando se empreende com o companheiro. É importante saber ouvir, compartilhar as tomadas de decisões, além de saber separar bem a jornada de trabalho da rotina de casa", releva Kátia.

Equilíbrio

O casal Wellington Araújo e Camila Cristina buscou empreender para ter mais tempo com os filhos e uma renda complementar. Os empresários foram os responsáveis por levar a primeira operação da 5àsec para Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

“É importante ouvir e praticar a reflexão para encontrar o ponto de equilíbrio nas decisões”, comenta Camila.

