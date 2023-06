Curso online com professores de Harvard e MIT ajuda a iniciar na carreira

O início de carreira é o período que mais pode trazer dúvidas aos jovens. Para ajudar a tomar decisões mais assertivas nessa fase crucial do desenvolvimento, a Fundação Estudar lança, a partir de 25 de maio, o Execução de Alta Performance. Esse é um curso 100% online e gratuito para quem está nesse começo de jornada e quer avançar não somente com seus planos profissionais, mas também pessoais e acadêmicos. Para se inscrever, basta acessar o link.

“A geração Z tem múltiplos interesses. E o começo da carreira é um período de muitas inquietações. Para direcionar o foco e ajudar esses jovens a acelerarem suas carreiras, estamos lançando o Execução de Alta Performance, curso de nossa plataforma Escola de Liderança, que tem o objetivo de fortalecer o potencial de empregabilidade da juventude brasileira, desenvolvendo as habilidades necessárias para que façam parte das maiores empresas do mercado”, afirma Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

O curso será ministrado por Wellington Vitorino, Líder Estudar, MBA no MIT e fundador do Instituto Four, e Nathalia Bustamante, formada com um mestrado em Harvard e especialista em educação. Com duração de 1h30, o Execução de Alta Performance é dividido em quatro módulos: Objetivo; Foco; Execução e Protagonismo. Sua ementa contempla diversos temas relacionados a autoconhecimento, tomada de decisão, produtividade, construção de carreira e protagonismo. Os alunos que concluírem a formação contarão com um certificado.

