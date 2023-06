Ensino superior: Streaming de livros digitais coloca e-books acadêmicos em alta

A Minha Biblioteca, plataforma on-line de conteúdo acadêmico, completa 12 anos em 2023 com muitos motivos para comemorar. Um levantamento realizado pela empresa revela que desde 2011 mais de 1,4 bilhão de páginas já foram lidas na plataforma. Nos últimos dois anos, houve um crescimento acumulado de 47%. Em um outro recorte sobre os hábitos de leitura dos usuários, em 2022, foram registradas mais de 6,6 milhões de horas dedicadas à leitura. De janeiro a abril de 2023, já foram mais de 2,4 milhões de horas lidas. A projeção é que até o final do ano o número de horas lidas cresça em 10%.

Criada em 2011 a partir da parceria entre quatro grandes editoras brasileiras - Grupo A, GEN, Saraiva e Manole - a Minha Biblioteca surgiu com o propósito de democratizar o acesso ao conhecimento, oferecendo uma alternativa mais econômica e de fácil acesso para quem precisa adquirir livros ao longo da vida acadêmica.

Transformando a jornada de aprendizado

Com um market share de 75% no ensino superior, a MB disponibiliza conteúdos técnicos, científicos e acadêmicos em uma plataforma 100% on-line para mais de 1300 instituições de Educação Superior, área Corporativa e Educação Técnica. A empresa, liderada pela CEO Giselle Guimarães Ramos, está revolucionando o consumo do conhecimento e causando um forte e positivo impacto no mercado editorial no país.

"Nosso objetivo é crescer como o maior streaming de livros digitais do país. Queremos que o leitor acesse a nossa plataforma e encontre uma curadoria da mais alta qualidade, que atenda às suas necessidades durante toda a vida acadêmica e ao longo da jornada profissional. E com uma solução de e-books que ele pode ter na palma da mão, em qualquer lugar, ele tem uma forma mais prática de manter o conhecimento contínuo", diz a CEO.

Com funciona a Minha Biblioteca?

Atualmente, a empresa opera o modelo de negócio B2B2C, ou seja, a venda é feita para instituições de ensino, como universidades, escolas técnicas ou empresas, e também para clientes finais, por meio do Clube Minha Biblioteca. Os catálogos são variados e contemplam todas as áreas do conhecimento, atendendo às necessidades de cada mercado de atuação.

Um dos pilares da marca é a qualidade do acervo, que é formado por cerca de 12 mil obras acadêmicas, atualizadas mensalmente. Os critérios para a seleção de novos livros incluem qualidade literária, relevância acadêmica, popularidade e adequação ao catálogo. As indicações dos leitores, parcerias estratégicas com editoras e autores também são fundamentais para integrar o acervo da Minha Biblioteca.

O segmento de e-books é um mercado promissor, de acordo com uma pesquisa da Future Market Insights estima-se que o mercado global de e-books alcançará uma receita de cerca de US$ 30 bilhões até 2026. A maneira que as pessoas consomem conhecimento está mudando e a pandemia ajudou a acelerar esse processo, com o isolamento social e as aulas on-line o consumo de livros digitais cresceu e está cada vez mais comum para a população.

