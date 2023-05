8 dicas para pedir com jeitinho e fazer o ChatGPT trabalhar melhor por você

Por Alex Winetzki*

Neste tutorial você encontra um conjunto de prompts coringa para usar na sua inteligência artificial favorita e conseguir resultados precisos.

O ChatGPT já entrou na lista dos nossos melhores amigos. Nos ajuda a criar e-mails, debate ideias, nos guia por labirintos de assuntos intrincados – converse com ele sobre Nietzsche – e nunca se cansa da nossa companhia.

Este artigo vai te ensinar a trabalhar ainda melhor com ele. Porque, e isso não vai te surpreender, ele faz mais se você pedir com jeitinho. Então segue em frente, aprenda e use logo.

Como usar o chatGPT de graça?

1. Para te ajudar a decidir

"Estou tentando decidir se devo [inserir decisão]. Dê-me uma lista de prós e contras que me ajudarão a decidir por que devo ou não tomar essa decisão.

2. Aprender com os melhores em algo

"Analise os melhores desempenhos em [insira sua área de trabalho]. Dê-me uma lista das lições mais importantes que posso aprender com esses melhores desempenhos para aumentar minha produtividade."

3. Crie um tutor personalizado

"Atualmente estou aprendendo sobre [inserir tópico]. Faça-me uma série de perguntas que testarão meu conhecimento. Identifique lacunas de conhecimento em minhas respostas e me dê respostas melhores para preencher essas lacunas."

4. Transforme o ChatGPT no seu estagiário

"Estou criando um relatório sobre [inserir tópico]. Pesquise e crie um relatório detalhado com um guia passo a passo que ajudará os leitores a entender como [inserir resultado].

5. Aprenda qualquer nova habilidade

"Quero aprender [insira a habilidade]. Crie um plano de 30 dias que ajudará um iniciante como eu a aprender a habilidade do zero."

6. Crie qualquer conteúdo

"Tópico: Como escrever de forma persuasiva para:

Público: Executivos de negócios

Formato: 500 palavras

Tom: Educativo e inspirador

Objetivo: Inspirar o público a escrever de forma eficaz Instruções adicionais.

7. Aprenda rápido com a técnica 80/20

"Quero aprender sobre [inserir tópico]. Identifique e compartilhe os 20% mais importantes dos aprendizados deste tópico que me

ajudarão a entender 80% dele.

8. Aprenda mais rápido com resumos repletos de insights

"Resuma o texto abaixo em não mais de 500 palavras. Crie uma lista de tópicos dos aprendizados mais importantes, juntamente com breves resumos explicando cada ponto.”"

[inserir texto]

*Alex Winetzki é CEO de uma empresa de Inteligência Artificial chamada Woopi, e divertido de seguir no Linkedin

