Cruzeiro do Sul Virtual firma presença no território de games

Segundo o relatório sobre entretenimento e mídia da PwC, o Brasil assumiu em 2021 o posto de maior mercado de videogames na América Latina e a receita do setor em território nacional pode duplicar até 2026. Diante dessa crescente, a Cruzeiro do Sul Virtual, marca referência em educação a distância do grupo Cruzeiro do Sul Educacional, lança o Hub Modo Carreira, projeto que tem como objetivo apresentar aos gamers em fase de decisão de carreira as diversas oportunidades de atuação dentro da indústria dos jogos eletrônicos.

No Hub, as pessoas conseguirão entender um pouco mais sobre cada profissão e como elas se relacionam com o mundo gamer. Há também um quiz vocacional em formato de game, que auxiliará na escolha de uma área do conhecimento para a futura carreira.

“A indústria de games é a que mais cresce no mundo e muitos não sabem que esse mercado vai muito além de jogos e programação. Cada jogo, por exemplo, exige especialistas dedicados e profissionais de diversas áreas, como: RH, administração, engenharia, arquitetura, nutrição, moda, história, entre outros”, diz o diretor-executivo de marketing da Cruzeiro do Sul Educacional, Luiz Gonzaga Victor Foureaux Neto.

Pensando nessa quebra de paradigma, a Cruzeiro do Sul Virtual também fechou parceria com a Twitch TV para a produção de lives exclusivas que vão relacionar diversas carreiras com esse universo enquanto jogam um dos games mais populares do momento — atraindo mais de 17 milhões de jogadores, com os streamers Luuauler, no dia 24 de março, e TCK10, em 31 de março.

“Somos um dos primeiros players de educação a conectar a graduação com a realidade gamer dessa maneira. Queremos, com esse projeto, contribuir com mais oportunidades para os jovens e mostrar como algumas profissões podem atuar dentro do mundo dos jogos eletrônicos e que geralmente não estão associadas ao universo gamer”, diz Luiz Gonzaga Victor Foureaux Neto.

O Projeto é assinado pela FCB, agência da Cruzeiro do Sul Virtual.

