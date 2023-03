Bússola cultural: semana destaca inclusão e conscientização

Reflexões: síndrome de Down

As Secretarias Estaduais da Cultura e Economia Criativa e dos Direitos da Pessoa com Deficiência estão com uma ação conjunta no mês de março focada no Dia Internacional da Síndrome de Down, em 21 de março. As Fábricas de Cultura organizaram encontros e exposições para dialogar sobre pessoas com T21 e alguns bate-papos são inspirados no livro “Quem sou eu?”, da jornalista e roteirista, Mariana Reade. As atividades acontecem durante o mês inteiro e se intensificam na data mencionada. Por exemplo, nas Fábricas de Cultura da zona leste de São Paulo, terá a exposição “Arte para todos”, em parceria com o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural. Serão 10 telas com pinturas e técnicas variadas, cujos autores são jovens com síndrome de Down. A atividade é itinerante e ficará uma semana em cada local.

Gratuito, mais informações no site

Arte e Ciência por Mulheres

O Paço da Artes, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em Higienópolis, recebe a partir de 18/3 a exposição: “Nós - Arte e Ciência por Mulheres”, sobre a trajetória das mulheres como produtoras de conhecimento. Contempla cenários históricos que vão desde a sabedoria ancestral até a crescente presença feminina nas instituições científicas nos dias de hoje, a narrativa propõe tanto uma denúncia quanto uma ode à presença de mulheres nas mais diversas áreas.

Gratuito, mais informações no site

Quintal das Artes

Famílias, jovens e crianças poderão curtir, no MIS Experience, o Quintal das Artes, novo espaço com atrações e brincadeiras que têm o universo das artes como pano de fundo. Até 12 de março, a entrada é gratuita, após esse período, a gratuidade ocorrerá às terças-feiras, como já acontece na exposição Michelangelo: o Mestre da Capela Sistina, também, em cartaz.

Gratuito às terças-feiras, mais informações no site

Filmes com Marília Pêra

No MIS - Museu da Imagem e do Som, tem a mostra da Marília Pêra com filmes que vão até o dia 12/3 e delineiam um panorama da rica carreira da atriz, dos anos 1960 aos 2000, marcada por contribuições de cineastas como Hector Babenco, Ana Carolina, Walter Salles, Cacá Diegues, Miguel Falabella e outros, além de colegas de cena como Fernanda Montenegro, Paulo José e Zezé Motta.

E tem mais! Além dos longas, cada última sessão do dia é complementada por uma das participações de Marília no programa "Contos da meia-noite" (2003-2004), disponibilizados pela @tvcultura. Em cada episódio, ela interpreta um texto da literatura brasileira. Os ingressos são gratuitos e ficam disponíveis uma hora antes de cada sessão na bilheteria do museu.

Gratuito, mais informações no site

Monja Coen

No Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, no dia 11/3, às 19h, terá a palestra “O Zen da vida diária - Harmonia em suas relações”, a Monja Coen Roshi falará sobre como podemos alcançar harmonia em nossas relações diárias. Será apresentado o zen como uma prática inter-religiosa, não como uma religião de um oriente distante. O zen é uma forma de estar no mundo, de promover relacionamentos de harmonia, de equidade e de colaboração entre todas as tradições espirituais para o bem de todos.

Retirada de ingressos no site. Entrada solidária com doação de caixa de bombons que será destinado ao “Circuito de Páscoa” de Campos do Jordão, mais informações no site.

Acessibilidade em dança

Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro, terá a “Mesa de conversa: desafios criativos e comunicacionais no processo de acessibilidade em dança”, com interpretação em libras, além da presença de artistas e profissionais da cultura conectados ao tema, como a jornalista, performer e videoartista paulistana Estela Lapponi, o ator Edgar Jacques e Anderson Vieira (Corpo Rastreado), com mediação da dançarina Letícia Sekito.

Será em 14 de março, das 14h30 às 16h30. Gratuita, os ingressos serão distribuídos 1h, antes, 40 vagas. Mais informações no site

Um preto no altar

No Museu de Arte Sacra São Paulo, na Luz, acontecerá o lançamento do livro “Um preto no altar: resistência e protagonismo em um território de disputas”, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em História da PUC/SP. A obra conta a história da irmandade de São Benedito dos Homens Pretos, instalada, originalmente, na igreja dos franciscanos no Largo de São Francisco. Por mais de oito décadas, os beneditos estiveram à frente dos cuidados e manutenção daquele espaço religioso, contudo, como aconteceu com outras congêneres, a memória e feitos foram silenciados ao longo do século XX nas páginas da historiografia oficial paulistana. O evento contará com a presença dos professores: Alberto Schneider – Historiador (PUC/SP); Antonia Aparecida Quintão – Historiadora (Mackenzie/SP); Ênio José da Costa Brito - Teólogo (PUC/SP).

11 de março, gratuito, mais informações no site

EMESP Tom Jobim - Temporada 2023

A Orquestra Jovem do Estado está de volta e convida você para prestigiar a estreia da temporada 2023. Em 12/3, o grupo interpreta a obra "Asteroid 4179: Toutatis" da finlandesa Kaija Saariaho, seguida de "Momo Precoce" de Villa-Lobos. A Sinfonia nº 3 do norte-americano Aaron Copland encerra o programa. Como de costume, o concerto ocorre às 16h na Sala São Paulo e você já pode garantir o ingresso na nossa bilheteria virtual.

Ingressos R$ 50 e R$25, mais informações no site

Ateliê do Pirambu

“Chico da Silva e o ateliê do Pirambu” é a primeira grande mostra panorâmica do artista Chico da Silva apresentada pela Pinacoteca de São Paulo. A exposição convida o público a conhecer o legado do artista que foi um dos responsáveis por transformar o cenário artístico cearense a partir da década de 1940, com suas composições fabulares repletas de monstros mitológicos, animais fantásticos e outros personagens. “Chico da Silva e o ateliê do Pirambu” percorre o legado de um dos primeiros artistas brasileiros de origem indígena a alcançar destaque no cenário nacional e no exterior.

Ingressos R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada), mais informações no site

Textos cruéis demais

Fenômeno editorial, o livro ‘Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente’ ganha uma adaptação para os palcos com ‘Textos cruéis demais - Quando o amor te vira pelo avesso’, no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista. Escrita e dirigida por Carlos Jardim, a peça conta a história de Pedro (Edmundo Vitor) que tenta se reerguer após o término de seu tórrido relacionamento com Fábio (Felipe Barreto). Enquanto divide angústias, lembranças e reflexões com a plateia, ele também interpreta composições inéditas, criadas para o espetáculo por Carlos Jardim e Liliane Secco.

Até 26 de março, Sexta, sábado e domingo às 19h, 16 anos, não será permitida a entrada de público após o início do espetáculo, ingressos: R$50 (inteira) R$25 (meia-entrada), mais informações no site

