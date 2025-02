Cosan aposta na formação interna para preencher cargos de liderança

Com um ambiente de transformação acelerada, a retenção de talentos e a criação de um espaço de trabalho que estimule engajamento tornaram-se grandes desafios para as empresas. Não à toa, a Cosan um dos maiores grupos empresariais do Brasil, tem focado no desenvolvimento de pessoas e investindo na formação de lideranças como pilar de seu crescimento.

Fundada em 1936, a companhia atua nos setores de energia, óleo e gás e agronegócio, com um ecossistema de cinco empresas: Raízen, Compass, Rumo, Moove e Radar. Seu modelo de gestão se destaca pela governança e influência sobre os negócios que compõem seu portfólio.

Por meio de uma cultura empreendedora e ágil, a empresa acredita que a diversidade de perspectivas fortalece um ambiente corporativo inovador. Seu principal diferencial é o aprendizado prático, com profissionais desenvolvendo habilidades diretamente em desafios do dia a dia.

Formação de lideranças

Reconhecida por desenvolver executivos de alta performance, a Cosan mantém um pipeline de liderança para dar continuidade às estratégias de seus negócios. Nos últimos anos, cerca de 80% das posições de alta liderança foram preenchidas por executivos formados dentro do próprio grupo.

A mobilidade interna entre as empresas do portfólio também contribui para a atração e retenção de talentos. Exemplo disso é Guilherme Machado, CFO da Rumo, que ingressou na Cosan em 2009 como coordenador de Finanças. Desde então, passou por diferentes empresas do grupo, incluindo Comgás e Compass, antes de retornar à Rumo em 2024.

“A cultura da companhia, esse ambiente de empreendedorismo e estímulo à novas ideias, foram propulsores na minha trajetória dentro do grupo. Além disso, a qualidade das trocas e dos executivos do ecossistema Cosan acaba sendo um ambiente muito fértil para crescimento profissional.”, diz o executivo.

Outro caso é o de Ana Luísa Perina. Com 13 anos de grupo, ela passou pela Moove e pela Cosan antes de assumir a Gerência Executiva de Tesouraria da Rumo. “Desde que entrei no grupo, encontrei um ambiente dinâmico, repleto de desafios e projetos estratégicos. O modelo de gestão e a cultura da Cosan promovem experiências únicas e oportunidades constantes”, afirma.

Para Claudia Falcão, vice-presidente de Gente da Cosan, a retenção de talentos está além da remuneração competitiva. “A cultura empreendedora da Cosan, baseada na autonomia com responsabilidade e na inovação, faz com que os colaboradores se identifiquem genuinamente com o jeito da empresa”, explica.

Marca empregadora em ascensão

Além de investir no desenvolvimento profissional, a Cosan aposta na criação de um ambiente seguro para fomentar o potencial de seus colaboradores. “O espaço para inovar e fazer diferente depende da segurança emocional no ambiente corporativo”, explica Ilsa Silva, gerente sênior de Desenvolvimento Organizacional da Cosan.

A estratégia tem gerado resultados. Recentemente, a Cosan saltou da 74ª para a 22ª posição no ranking das empresas mais atrativas para talentos da Merco Talento. No segmento de conglomerados, foi reconhecida pelo sucesso na atração e retenção de profissionais.

“O maior desafio de uma marca empregadora é garantir que os valores corporativos sejam vividos na prática. Ouvimos constantemente do nosso time que eles têm espaço para crescer e serem autênticos, e isso é muito satisfatório”, finaliza Claudia Falcão.