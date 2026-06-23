Copa do Mundo eleva riscos cibernéticos para empresas

A Copa do Mundo mobiliza milhões de torcedores ao redor do mundo. Enquanto as atenções se voltam para os gramados, o aumento da movimentação online durante o torneio cria oportunidades para a atuação de criminosos virtuais. Entretanto, o risco não se limita às pessoas físicas. Empresas também entram na mira dos ataques.

O aumento das ameaças digitais em grandes eventos

O relatório “Cyber Threat Bulletin: FIFA World Cup 2026”, do Centro Canadense para Segurança Cibernética, identificou mais de 4.300 domínios suspeitos relacionados à Copa do Mundo registrados ainda em 2025, muitos deles criados para imitar páginas oficiais e roubar informações de usuários.

Para João Neto, CRO da Unentel, grandes eventos esportivos criam um ambiente favorável para os criminosos digitais porque despertam curiosidade e fazem com que as pessoas ajam com menos cautela.

“Durante a Copa do Mundo, aumenta a circulação de mensagens, promoções e links relacionados ao evento. Os criminosos exploram esse interesse para criar golpes convincentes e comprometer informações corporativas”, afirma,

O especialista explica que as empresas não precisam estar diretamente ligadas ao campeonato para se tornarem alvo. Muitas vezes, um único clique em um link fraudulento ou o uso de credenciais comprometidas já é suficiente para abrir caminho para um ataque.

Táticas de fraude e o uso de inteligência artificial

Criminosos já criaram milhares de páginas falsas relacionadas à Copa do Mundo para vender ingressos inexistentes, oferecer transmissões gratuitas e roubar dados. Além disso, o alerta “World Cup 2026 Scams”, divulgado pelo FBI por meio do Internet Crime Complaint Center (IC3), aponta o uso de inteligência artificial para tornar as mensagens de phishing mais convincentes e difíceis de identificar.

Para reduzir os riscos, as empresas devem revisar previamente suas políticas de segurança e reforçar os controles de acesso aos sistemas corporativos. A adoção da autenticação multifator, a atualização constante de softwares e a revisão das permissões concedidas aos usuários ajudam a impedir que credenciais comprometidas sejam utilizadas por criminosos.

Estratégias de proteção para a infraestrutura corporativa

Além da proteção da infraestrutura, é fundamental investir na segurança dos equipamentos utilizados no dia a dia. Computadores, notebooks e celulares corporativos devem contar com mecanismos de proteção capazes de bloquear arquivos maliciosos, identificar ameaças em tempo real e impedir acessos não autorizados.

O monitoramento contínuo da rede e dos dispositivos também ajuda a detectar comportamentos suspeitos com mais rapidez e reduzir o impacto de possíveis incidentes, especialmente em equipamentos utilizados remotamente ou fora do ambiente corporativo.

“A tecnologia é indispensável, mas a segurança depende da combinação entre processos, pessoas e ferramentas. As empresas precisam se preparar com antecedência, fortalecendo controles de acesso, monitorando ameaças e orientando os colaboradores para identificar tentativas de fraude.”