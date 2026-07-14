Instituto reúne mais de 800 pessoas em estreia de feira de impacto social

A primeira edição da Feira EcoMaker, voltada para o desenvolvimento de jovens com altas habilidades, recebeu mais de 800 participantes entre atendidos, familiares, parceiros, voluntários e convidados.

O evento foi realizado no Galpão 1 do Pier Mauá, no Rio de Janeiro, no dia último sábado (4). O projeto é realizado pelo Instituto Apontar e Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet.

"A EcoMaker traduz a forma como acreditamos que o desenvolvimento de talentos acontece. Quando criamos oportunidades para que crianças e adolescentes experimentem, testem ideias, façam perguntas e construam soluções, ampliamos repertórios e fortalecemos habilidades que vão acompanhá-los por toda a vida”, diz Isadora Tonietto, diretora executiva do Instituto Apontar.

Inspirada pelo tema Trilhas Sustentáveis Cariocas, que orienta as atividades do Instituto em 2026, a programação contou com experiências desenvolvidas em parceria com diferentes organizações:

A BB Asset promoveu atividades de educação financeira ;

Futuremídia levou uma experiência de grafite digital;

Diversigames conduziu oficinas de desenvolvimento de jogos;

IQFENIX realizou oficinas e apresentações de danças urbanas;

Ciência Pioneira conduziu o Passa ou Repassa, um quiz interativo com perguntas sobre ciência, sustentabilidade e outros temas presentes na programação; a

Victória Nunes conduziu a oficina de moda sustentável com materiais doados pela Oficina Muda;

Favela Brass encerrou o evento com uma apresentação musical;

Talho Capixaba apoiou a recepção de investidores, apoiadores e convidados.

Feira contou com apoiadores em voluntariado corporativo

A realização da Feira EcoMaker contou com o envolvimento de uma ampla rede de investidores, parceiros e apoiadores do Instituto. Instituições como BB Asset, Ciência Pioneira, Merck Family Foundation, Villela Pedras, APSIS, Dannemann Siemsen, Inspira Educação, Fundação Behring, Instituto da Providência, Road, Artplan.

Os apoiadores participaram da iniciativa por meio do voluntariado corporativo, mobilizando colaboradores para atuar durante o evento e reforçando a aproximação entre o setor privado e iniciativas voltadas à educação.

Instituto de portas abertas para novos parceiros

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o instituto atende atualmente 850 estudantes, distribuídos em 25 polos presentes nas 11 Coordenadorias Regionais de Educação, levando seu trabalho de impacto social a todo o território do município por meio de acompanhamento pedagógico, psicossocial e cultural.

A Feira EcoMaker integra o calendário anual do Instituto Apontar. Ao longo do segundo semestre, a organização seguirá promovendo atividades culturais, oficinas, passeios e outras iniciativas voltadas ao desenvolvimento de seus atendidos.

Empresas, organizações e pessoas interessadas em conhecer o trabalho da instituição ou apoiar seus projetos podem entrar em contato pelos canais oficiais do Instituto.