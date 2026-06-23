Oplium combina talento e IA para avançar na cibersegurança

O crime cibernético custou à economia mundial US$ 10,5 trilhões em 2025, segundo a Cybersecurity Ventures, consultoria especializada em pesquisas e projeções sobre segurança digital. Se fosse medido como um país, seria a terceira maior economia do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A projeção para 2031 é ainda mais preocupante: US$ 12,2 trilhões em perdas anuais.

Diante desse avanço das ameaças digitais, a cibersegurança deixou de ser uma preocupação restrita aos departamentos de TI para se tornar uma prioridade de negócio em todos os setores. À medida que empresas digitalizam processos, ampliam ecossistemas de parceiros e migram operações para a nuvem, proteger dados e sistemas passa a ser fundamental para garantir competitividade e resiliência.

“A segurança deixou de atuar apenas como mecanismo de proteção para assumir um papel estratégico na continuidade e no crescimento das empresas. Mais do que responder a incidentes, as organizações precisam antecipar riscos, fortalecer sua governança e incorporar segurança de forma integrada às operações”, afirma Claudio Merulla, CEO da Oplium Itália e COO do Oplium Group, empresa especializada em cibersegurança e gestão de risco digital.

A companhia fechou 2025 com receita de US$ 35 milhões e projeta mais de US$ 50 milhões para o ano de 2026. Atualmente, com mais de 250 clientes com alcance internacional e um time de 400 profissionais distribuídos em seis países, atende mercados em mais de 15 países.

Para seus fundadores, os números refletem uma mudança de percepção do mercado: a segurança digital deixou de ser vista apenas como custo e passou a ser tratada como infraestrutura essencial para os negócios.

Um portfólio para diferentes camadas de risco

A partir de uma profunda competência e experiência em Cybersecurity, a Oplium une visão estratégica, seja tecnológica, seja de negócio, com a capacidade de execução, que se declina em agregar alto valor para os próprios clientes.

A atuação da empresa está organizada em cinco pilares: defesa cibernética, gestão de riscos, segurança em nuvem e desenvolvimento seguro, soluções de mercado e tecnologias voltadas à inteligência e automação de segurança.

A estrutura contempla serviços especializados de defesa cibernética e resposta a incidentes, gestão de riscos e governança e identidade, segurança em nuvem, desenvolvimento seguro de aplicações, além de soluções voltadas à inteligência, automação e proteção avançada de ambientes digitais.

Juntamente aos serviços, a Oplium seleciona e integra o best-of-breed das soluções de segurança, com foco naquelas mais inovadoras (além da segurança infraestrutural, soluções de proteção em nuvem, segurança agêntica, identidade digital, vulnerability detection, simulação de ataques), e se posiciona como um player de desenvolvimento de produtos próprios, atendendo a necessidades novas, específicas e profundas de segurança, que não encontram o fit completo com as soluções disponíveis.

A empresa também desenvolve tecnologias próprias por meio de um laboratório de inovação, com foco em monitoramento de exposição digital, prevenção a fraudes, análise preditiva e inteligência de ameaças.

A Inteligência Artificial é utilizada como ferramenta de amplificação da capacidade dos especialistas, permitindo analisar volumes massivos de dados, reduzir falsos positivos e acelerar a tomada de decisão em ambientes críticos.

Para Merulla, o diferencial não está apenas no portfólio, mas na forma de abordar os desafios de cada cliente. “De fato, a segurança digital atualmente é um pilar essencial, habilitador de negócio, qualquer negócio, hoje em dia. E as atuais tecnologias pedem uma implementação de uma nova forma de fazer segurança digital: acompanhando os novos riscos, os novos modelos de business e as novas necessidades de tempestividade e re-inovação. A Oplium foi pensada e criada em linha com esse novo contexto tecnológico e de business e suporta as organizações a adotarem modelos de Cybersecurity modernos e alinhados com as reais necessidades, para criar ambientes digitais mais resilientes e business-oriented”, explica.

Presença global, atuação local

Com fundadores italianos e operações distribuídas entre Brasil, Itália, Espanha, Colômbia, Chile e Singapura, a Oplium combina atuação internacional com forte presença no mercado brasileiro, onde concentra a maior parte de seus profissionais e clientes.

Para Nevio Sestini, CEO do Oplium Group, essa combinação entre escala global e conhecimento local é um dos diferenciais da companhia. “Conhecemos as dores de tecnologia, mas também entendemos como elas se manifestam em cada mercado”, reforça.

“Cada mercado possui características próprias, mas a necessidade de proteger ativos digitais, garantir continuidade operacional e atender exigências regulatórias tornou-se uma preocupação comum entre organizações de diferentes portes e segmentos.”

Segundo Sestini, esse conhecimento circula entre as diferentes operações da companhia. Soluções desenvolvidas para o mercado brasileiro podem ser aplicadas na Europa, enquanto experiências europeias ajudam a fortalecer projetos na América Latina.

O Brasil como polo de talentos

Para sustentar o crescimento internacional sem comprometer a qualidade das entregas, a empresa aposta na formação de equipes técnicas altamente especializadas. Segundo Sestini, o Brasil desempenha papel central nessa estratégia.

“O futuro da cibersegurança será definido por talento, Inteligência Artificial e especialização, e o Brasil é um centro de competência incrível”, reitera. “Esse é realmente um dos valores principais da Oplium.”

Sem recorrer a capital de risco ou rodadas de investimento, o crescimento da companhia é sustentado exclusivamente com recursos gerados pelas próprias operações, refletindo um modelo de gestão pautado por disciplina financeira, governança corporativa sólida e rigor na alocação de recursos. Mesmo diante de um ciclo acelerado de expansão, a empresa mantém uma estrutura financeira equilibrada, capaz de combinar crescimento sustentável, eficiência operacional e tomada de decisão orientada por critérios de longo prazo.

Merulla resume a estratégia da empresa como a combinação entre visão de negócio, capacidade tecnológica e execução. “Alinhar estratégia e capacidade de entrega é um diferencial em qualquer setor, especialmente em um mercado tão complexo e dinâmico como o de segurança digital”, enfatiza.

O próximo passo é levar a novos mercados o modelo desenvolvido ao longo dos últimos anos. “Crescemos de forma consistente, ampliamos nossa presença internacional e fortalecemos a relação com clientes e parceiros”, diz Merulla. “O objetivo é consolidar a Oplium como uma das principais referências independentes de cibersegurança entre a Europa e a América Latina, mantendo a especialização técnica e a proximidade com os clientes como pilares centrais da estratégia.”