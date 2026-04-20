Consultoria aposta em branding com comunicação integrada para crescer 15%

Entre o planejamento de branding e a execução, muitas marcas encontram problemas ao realizar as expectativas. Percebendo esta dor, a DEA Design planeja uma nova área de comunicação, integrada ao branding e projetada para garantir soluções menos fragmentadas.

Após crescimento de 30% em 2025, a empresa reconhecida por projetos em Wayfinding e Experiência desenhou uma estratégia de crescimento consciente para este ano, projetando 15% — dos quais a nova área deve contribuir com até 11%.

“A principal dor que a nova área chega para endereçar a é a desconexão que muitas vezes existe entre a estratégia de marca e a sua execução no dia a dia. Ou seja, por muitas vezes o que é pensado e estruturado no nível estratégico nem sempre chega de forma consistente na ponta”, explica Ana Paula Nemoto, gestora e sócia da DEA Design.

Varejo também está incluído na estratégia

O movimento se reflete nos resultados de 2025, quando a consultoria atendeu 98 clientes e registrou um aumento de 10% no ticket médio dos projetos, indicando uma evolução para entregas de maior complexidade.

Para liderar a nova área, a empresa trouxe Juliana Bezerra, profissional com mais de 15 anos de experiência em agências como a FutureBrand, onde atendeu clientes como Shell, Track & Field e Farol Santander.

Um dos principais vetores de expansão será o mercado de varejo, segmento que demanda projetos comerciais que unem identidade visual, estratégia de comunicação e design do ponto de venda. O investimento em metodologias e tecnologias para otimizar a integração entre as disciplinas também está no radar da companhia.

Com a nova estrutura, a DEA, que em seu portfólio tem projetos para clientes como Amazon, Coca-Cola Femsa, Stone e Grupo Dasa, mira um plano robusto para crescimento deste ano.

“No fim, o ganho é duplo: mais coerência de marca e mais potência criativa em cada ponto de contato”, conclui Nemoto.