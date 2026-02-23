As 10 orientações para uma boa comunicação que ajudam a explicar o sucesso de Oprah Winfrey

Ao analisar como a comunicação interpessoal perdeu espaço em meio às interações mediadas por telas, a radialista Celeste Headlee afirmou que a habilidade de sustentar uma conversa coerente e confiante pode ser uma das competências mais negligenciadas do século 21.

No mesmo contexto, a escritora Cheryl Strayed atribui parte central do sucesso de Oprah Winfrey à sua capacidade de escutar com genuíno interesse e manter interações autênticas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

As 10 orientações para sustentar conversas estratégicas

A trajetória de Oprah evidencia que influência não se constrói apenas com visibilidade, mas com consistência na forma de se relacionar. A abertura ao diálogo, a curiosidade e a disposição para aprender com o outro aparecem como elementos estruturantes de sua atuação profissional.

Headlee organizou 10 orientações que ajudam a estruturar interações mais produtivas e que dialogam com as características apontadas na trajetória de Oprah:

Não realizar múltiplas tarefas durante a conversa . Se a intenção não for participar integralmente, é preferível encerrar o diálogo. Evitar discursos impositivos ou a expectativa de que a própria opinião não será questionada. Formular perguntas abertas , que estimulem desenvolvimento de raciocínio, e não respostas restritas a “sim” ou “não”. Permitir que a conversa siga seu fluxo natural, sem forçar caminhos previamente definidos. Admitir quando não souber algo , em vez de assumir posição de especialista sem domínio do tema. Não mudar o foco da conversa para si mesmo quando o outro estiver compartilhando uma experiência. Evitar repetições desnecessárias , que comprometem a objetividade. Não se perder em detalhes irrelevantes para quem ouve. Praticar escuta ativa . Ser breve e claro , conversas produtivas não dependem de duração extensa

Comunicação clara é critério de desempenho não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade.

Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

