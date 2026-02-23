Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

As 10 orientações para uma boa comunicação que ajudam a explicar o sucesso de Oprah Winfrey

Ao longo da carreira, a empresária transformou conversas em ativos estratégicos

Oprah Winfrey (Lucy Nicholson/Reuters)

Oprah Winfrey (Lucy Nicholson/Reuters)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15h09.

Ao analisar como a comunicação interpessoal perdeu espaço em meio às interações mediadas por telas, a radialista Celeste Headlee afirmou que a habilidade de sustentar uma conversa coerente e confiante pode ser uma das competências mais negligenciadas do século 21. 

No mesmo contexto, a escritora Cheryl Strayed atribui parte central do sucesso de Oprah Winfrey à sua capacidade de escutar com genuíno interesse e manter interações autênticas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Comunicação verbal e não verbal moldam a percepção de liderança. Um curso online gratuito aprofunda como desenvolver essas competências de forma prática

As 10 orientações para sustentar conversas estratégicas

A trajetória de Oprah evidencia que influência não se constrói apenas com visibilidade, mas com consistência na forma de se relacionar. A abertura ao diálogo, a curiosidade e a disposição para aprender com o outro aparecem como elementos estruturantes de sua atuação profissional.

Headlee organizou 10 orientações que ajudam a estruturar interações mais produtivas e que dialogam com as características apontadas na trajetória de Oprah:

Saber vender uma ideia é tão importante quanto ter uma boa ideia. Um curso gratuito ensina como transformar argumentos em apresentações mais convincentes

  1. Não realizar múltiplas tarefas durante a conversa. Se a intenção não for participar integralmente, é preferível encerrar o diálogo.

  2. Evitar discursos impositivos ou a expectativa de que a própria opinião não será questionada.

  3. Formular perguntas abertas, que estimulem desenvolvimento de raciocínio, e não respostas restritas a “sim” ou “não”.

  4. Permitir que a conversa siga seu fluxo natural, sem forçar caminhos previamente definidos.

  5. Admitir quando não souber algo, em vez de assumir posição de especialista sem domínio do tema.

  6. Não mudar o foco da conversa para si mesmo quando o outro estiver compartilhando uma experiência.

  7. Evitar repetições desnecessárias, que comprometem a objetividade.

  8. Não se perder em detalhes irrelevantes para quem ouve.

  9. Praticar escuta ativa.

  10. Ser breve e claro, conversas produtivas não dependem de duração extensa

Comunicação clara é critério de desempenho não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade. 

Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

O curso online e gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho aprofunda essas competências em 3 horas de conteúdo objetivo, com base em especialistas reconhecidos internacionalmente e certificado ao final.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa PráticaCursos Online - Na PráticaNa Prática Comunicação Assertiva
Próximo

Mais de Carreira

A técnica em três passos que especialistas usam para extrair o máximo da IA, segundo especialistas

‘Pensei no décimo passo, não no primeiro’: ‘fracassar’ mudou sua trajetória rumo ao empreendedorismo

10 empresas de IA que estão criando oportunidades — não eliminando empregos

Os três erros de George Washington que ofereceram valiosas lições de liderança hoje

Mais na Exame

Negócios

Essa empresa atingiu US$ 2,61 bi com dois CEOs no comando — e transformou confiança em estratégia

Minhas Finanças

Feirão Serasa Limpa Nome começa hoje com descontos de até 99%

Um conteúdo Bússola

O poder da identidade regional como ativo estratégico no turismo brasileiro

Mundo

Polícia prende ex-embaixador britânico sob suspeita de vazar informações a Jeffrey Epstein