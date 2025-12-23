Conheça 4 pilares do planejamento logístico que resultam em economia

O ano está chegando ao fim, e muitas empresas já percebem os custos logísticos corroendo margens de lucro. O desperdício com frete ineficiente atrasa estratégias de crescimento.

E os custos do frete em 2026 devem subir novamente, isso devido ao diesel, um dos maiores vilões dentro da logística, que pressiona diretamente as operações a cada aumento.

A ausência de capacidade, comum em períodos de alta demanda, como Black Friday, Natal e volta às aulas, também eleva as taxas para empresas sem contratos garantidos.

Por esses e outros fatores, empresas começam olhar com mais atenção para o planejamento logístico. A seguir, confira quatro pilares para uma boa logística.

1. A importância da antecipação

Iniciar o planejamento logístico antes do final do ano faz a diferença. De acordo com André Mortari, CEO da LET’S, “Mapear custos atuais e identificar oportunidades de economia com antecedência permite implementar mudanças gradualmente, sem assumir riscos diretos.”

2. Indicadores essenciais para monitoramento

Para manter sob controle, é fundamental acompanhar os principais indicadores, como o custo por entrega, porque revela o quanto a empresa gasta para levar cada pedido ao cliente final, e o SLA de entrega, que garante que os prazos sejam cumpridos, o que evita, reentrega e despesas extras.

A taxa de reentrega também merece atenção, cada tentativa frustrada pode custar até R$35, dependendo da região e da transportadora.

3. O papel da roteirização e automação

A roteirização adequada pode reduzir entre 20% e 30% da quilometragem total percorrida pela frota. Ferramentas de otimização consideram trânsito em tempo real, janelas de entrega e capacidade dos veículos para criar trajetos eficientes.

Você elimina desvios desnecessários. Com um sistema logístico a favor da empresa, é garantido todo o processo automatizado de gestão desde o recebimento do pedido até a entrega para o cliente, condições mais vantajosas para empresas que garantem volumes consistentes e estejam com o planejamento antecipado.

4. Tecnologia e inteligência artificial na logística

Sistemas de gestão de transporte com inteligência artificial, plataformas de roteirização avançada, dashboards preditivos e seguros de carga, auxiliam justamente em potencializar os resultados das operações logísticas.

“Usar a tecnologia a seu favor faz toda a diferença. Sistemas como os da LET'S permitem benefícios que oferecem flexibilidade operacional, enquanto o rastreamento em tempo real identifica problemas antes que eles se transformem em custos extras.

Por isso, é válido que as empresas se antecipem, planejem suas operações e busquem tecnologia para otimizar a logística.