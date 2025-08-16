Preço dos fretes vai atrapalhar a rentabilidade do produtor em 25/26, diz CEO da Frete.com

Os custos com frete no agronegócio devem pressionar as margens dos produtores rurais em 2025/26. A avaliação é de Federico Vega, CEO da Frete.com, plataforma que conecta empresas a caminhoneiros autônomos.

"Este ano, esperamos uma competição acirrada pelas cargas, com empresas disputando os mesmos caminhoneiros, o que naturalmente aumenta os preços", disse o executivo em entrevista ao programa Agro em Pauta, da EXAME.

Na safra 2024/25, os preços dos fretes no agro subiram 4% em relação ao ano anterior. Para a temporada, a tendência é de novos aumentos, pois haverá maior volume de cargas e menos caminhões disponíveis.

Até o momento, a perspectiva do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) é de que o Brasil quebre mais um recorde na produção de soja, que deve atingir 175 milhões de toneladas. O milho deve ficar em 131 milhões de toneladas.

Com isso, o país testará, mais uma vez, os limites da logística nacional para escoar a produção.

"A tendência é de aumento nos preços, pois haverá maior volume de cargas e menos caminhões disponíveis, além da alta no preço do diesel, que subiu 10% até junho", afirma o executivo.

Aproximadamente 40% do custo do produtor rural é composto pelos fretes.