Preço dos fretes vai atrapalhar a rentabilidade do produtor em 25/26, diz CEO da Frete.com

Em entrevista ao Agro em Pauta da EXAME, Federico Vega, CEO da plataforma, acredita a combinação de safra recorde e poucos caminhões deve encarece custos no agricultor na temporada atual

Frete.com: Aproximadamente 40% do custo do produtor rural é composto pelos fretes. (Frete.com/Divulgação)

César H. S. Rezende
Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 07h15.

Os custos com frete no agronegócio devem pressionar as margens dos produtores rurais em 2025/26. A avaliação é de Federico Vega, CEO da Frete.com, plataforma que conecta empresas a caminhoneiros autônomos.

"Este ano, esperamos uma competição acirrada pelas cargas, com empresas disputando os mesmos caminhoneiros, o que naturalmente aumenta os preços", disse o executivo em entrevista ao programa Agro em Pauta, da EXAME.

Na safra 2024/25, os preços dos fretes no agro subiram 4% em relação ao ano anterior. Para a temporada, a tendência é de novos aumentos, pois haverá maior volume de cargas e menos caminhões disponíveis.

Até o momento, a perspectiva do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) é de que o Brasil quebre mais um recorde na produção de soja, que deve atingir 175 milhões de toneladas. O milho deve ficar em 131 milhões de toneladas.

Com isso, o país testará, mais uma vez, os limites da logística nacional para escoar a produção.

"A tendência é de aumento nos preços, pois haverá maior volume de cargas e menos caminhões disponíveis, além da alta no preço do diesel, que subiu 10% até junho", afirma o executivo.

Aproximadamente 40% do custo do produtor rural é composto pelos fretes.

