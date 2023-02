Conexão OEC entrevista coordenador do Prosub

As soluções de inovação utilizadas em uma das mais importantes obras já realizadas na construção militar naval do Brasil, o Prosub (Programa de Desenvolvimento de Submarinos) da Marinha do Brasil, estiveram em pauta no mais novo episódio do podcast Conexão OEC, disponível no Spotify e no YouTube. Para contar essa história, o programa traz o coordenador administrativo e de suprimentos do projeto, Pedro Henrique Sá, da OEC - Engenharia e Construção. A empresa é responsável pela construção do estaleiro e da base naval que ocupam uma área de 900 mil metros quadrados, dos quais mais de 80% ficam sobre a água.

Há 17 anos no grupo Novonor, Sá destaca a inovação empresarial por trás da empreitada e como isso tem se tornado um case no setor de construção pesada. O integrante precisou buscar startups para apoiarem o projeto que atendam às necessidades do mercado e de segurança da informação. A OEC - Engenharia e Construção contou com o ecossistema de startups até para organizar o sistema de ônibus fretados dos integrantes que trabalham no centro de operações, em Itajaí (RJ). “O controle dos ônibus sempre foi uma atividade sensível e de difícil controle. Hoje, temos mais de 20 veículos espalhados pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Sabemos onde está cada ônibus e quem está dentro dele. Os integrantes que estão em casa podem ir para o ponto na hora que o fretado vai passar, o que trouxe mais conforto e segurança para as equipes”, afirma Sá.

Parceria Brasil e França

Em setembro de 2022, a OEC - Engenharia e Construção e a francesa Naval Group, empresas que formam a Itaguaí Construções Navais (ICN), entregaram o primeiro submarino à Marinha brasileira. Batizado de Riachuelo (S40), o equipamento é o primeiro submarino da Marinha Brasileira construído no país. A tecnologia utilizada na construção é resultado de uma parceria entre Brasil e França. A OEC - Engenharia e Construção foi selecionada para o programa em razão de sua ampla experiência em projetos de alta complexidade.

OEC IN

O podcast faz parte do ecossistema OEC IN, iniciativa da OEC - Engenharia e Construção com o objetivo de conceber soluções para os desafios enfrentados nos canteiros e escritórios da empresa. Ele foi estruturado com base em quatro vertentes: desenvolver uma cultura interna voltada à mobilização e engajamento para Inovação; conectar a OEC à inovação aberta; oferecer apoio técnico em processos de atualização tecnológica, gestão do conhecimento e transformação digital; e posicionar a construtora como protagonista que fomenta e integra a inovação em seu setor de atuação.

O programa tem periodicidade mensal e seu conteúdo é disponibilizado nos canais da empresa no Spotify e no Youtube.

