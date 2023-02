Bússola & Cia: Árago Dermocosméticos projeta crescer 40%

A Árago Dermocosméticos aposta em um crescimento de 40% em 2023, depois de acelerar 30% no ano passado. A empresa desenvolve soluções em estética, saúde e beleza envolvendo alta tecnologia. A marca que foi adquirida recentemente pelo Grupo Oficialfarma, também reforçar seu posicionamento com ampliação das vendas online, investindo em novas plataformas tecnológicas. O objetivo é um crescimento de 80% no e-commerce. Hoje, a Árago Dermocosméticos conta com loja conceito, e-commerce e com forte time de revendedores presentes em mais de 10 estados, e começou sua atuação em Portugal.

Foodservice

O segmento de alimentação fora do lar fechou 2022 com crescimento de 16,6% no Índice de Desempenho Foodservice (IDF), do Instituto Foodservice Brasil (IFB). Em relação ao número de transações, a alta foi de 8,2% em dezembro e, no acumulado do ano passado, o salto foi de 21,5%. O ticket médio cresceu 11,7%. O número de lojas se manteve estável, com aumento de 0,1%. A participação do delivery chegou a 17,5% das vendas em dezembro. Na análise sobre a área de distribuição dos associados do IFB, a pesquisa aponta aumento de 28,3% no serviço de foodservice.

Mensalidade

O Panorama do Ensino Superior Privado no Brasil 2022 apontou deflação de 8,93% na média de preços cheios dos cursos de graduação presenciais no segundo semestre de 2022 ao ser comparado com o mesmo período de 2021. “Isso indica que, após sucessivos aumentos seguindo a inflação, as Instituições de Ensino Superior se viram obrigadas a ajustar o preço cheio de seus cursos presenciais em -8,93%, e compensando parte dessa diferença com o aumento de 1,62% na média de preço com desconto, que costuma ser trabalhado por elas tanto em ofertas específicas, quanto em marketplaces de educação, como é o caso da Quero Bolsa”, Marcelo Lima, CRO da Quero Educação e responsável pelo Projeto do Panorama.

Allugg

A Allugg efetivou uma venture builder com o Cesar, que será responsável pelo desenvolvimento tecnológico da plataforma da empresa. Além do Cesar, participaram da rodada os investidores-anjo Rodrigo Helcer, CEO da Stilingue, Carlos Boschetti, ex-CEO da BCP Claro, entre outros. O investimento de R$ 4 milhões vai ajudar a potencializar a operação da empresa, permitindo escalar a solução e facilitar o acesso à tecnologia. Com dois anos, a empresa já movimenta cerca de R$ 10 milhões em contratos de locação de equipamentos com cerca de 80 clientes.

Partner

Consultoria para automação e aceleração de estratégias digitais das empresas, a Aoop Cloud Solutions acaba de ser eleita pela segunda vez consecutiva “Partner of The Year” 2023 (Parceiro do Ano) na categoria de “Mercados americanos emergentes”, durante a premiação da ServiceNow Americas Partner Awards. A nova conquista ocorreu ao longo do evento Partner Kick Off 2023, que acontece anualmente na sede da companhia em Las Vegas, nos Estados Unidos.

App do interior

Os aplicativos de transporte locais que operam no modelo da Uber cidades do interior movimentaram mais de R$ 900 mil em 2022, crescimento de 38% em relação ao ano anterior, de acordo com levantamento da Gaudium, startup de mobilidade e logística. O método de pagamento mais usado por passageiros foi o dinheiro, responsável por 69,9% das operações, seguido pelo débito, com 18,7%. Já o Pix aparece com 11,4%, enquanto o crédito foi responsável por 7% das transações. Alguns aplicativos que utilizam a plataforma são Urbano Norte, Te Levo Mobile, BoraAli, EasyMob, Go Transporte Urbano.

Carbono zero

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) foi a primeira entidade varejista do país a aderir à campanha mundial Race to Zero, para reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerar as emissões líquidas de carbono até 2050. "O setor varejista precisa promover mais ações para proteger a biodiversidade no Brasil e no mundo. Aderindo à campanha, ajudaremos nossos membros em seus caminhos, visando à redução das emissões de CO2. Isso terá impacto positivo de longo alcance para a comunidade nacional e internacional", declarou o presidente da ABComm, Mauricio Salvador.

Homenagem

A consultoria EY realizará no dia nesta quarta (8 de fevereiro) a 25ª edição do Programa Empreendedor do Ano Brasil. A cerimônia vai ocorrer em São Paulo, na Casa Giardini, com transmissão ao vivo pela internet, a partir das 20h15, em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo. Entre os homenageados estão Andrea Seibel (Leo Madeiras), Chaim Zaher (Grupo SEB), José Isaac Peres (Multiplan), Péricles Pereira Druck e Sérgio Ribas (Irani Papel e Embalagem), Teobaldo Costa (Atakadão Atakarejo) e Bruno Ferrari (Grupo Oncoclínicas).

Paulistano de futuro

O Festival Cidade do Futuro, em São Paulo, reuniu mais de 11,3 mil pessoas no centro histórico da cidade. O evento provocou a população a pensar sobre o futuro da capital e temas cotidianos, como saúde, educação, mobilidade, ciência e finanças, por exemplo. Com mais de 300 horas de programação simultânea, o evento contou com mais de 500 palestrantes e oficineiros. “O Festival Cidade do Futuro carrega consigo um propósito muito claro de fazer a diferença na vida das pessoas”, comentou Michel Porcino, idealizador do evento.

Competição

A FCJ promove nova versão do Startup Racecom, competição entre 170 startups prêmios que vão desde acesso ao mercado até cheques. Patrocinada pelo Group Ventures, 49 Educação, Angels Investor Club e E-Fund Investimentos, a batalha de startups de 2022 foi um sucesso. Desta vez, o evento será estendido para as mais de 170 startups do portfólio da rede FCJ, que conta com dezenas de iniciativas de venture builder, corporate venture builder, internacionalização de negócios e redes de investimento-anjo. Em junho, durante o Minas Summit, em Belo Horizonte, será anunciada a vencedora.

FOTO QUE REMETA A TRABALHO FREELANCER

Freela

Levantamento Da BossaBox mostra que os times de freelancers profissionais, proporcionam 8 vezes mais segurança, com resultados 151% mais rápidos que o restante do mercado. “A combinação de segurança para o cliente e trabalho sendo feito mais rápido faz com que você eleve o ROI e diminua riscos de qualquer iniciativa digital, e assim, a scale-up consegue chegar aonde quiser com mais eficiência e, até mesmo, escalar o negócio”, explica João Zanocelo, head de produto e cofundador da BossaBox.

Requinte

A Vittorino Watches lança sua terceira coleção de relógios com homenagens aos mestres renascentistas Leonardo da Vinci e Michelangelo. A coleção Maestro possui dois modelos: Legacy Black e Legacy Blue, com traços de elegância e de sofisticação, e detalhes refinados conectados com a arte e o requinte.

Especialização

A FIAP e a Alura lançaram seu primeiro curto: a PosTech, pós-graduação que, inicialmente, conta com opções de especializações nas áreas de dev, data analytics e cyber security. Com ensino 100% on-line, assíncrono e hands-on, - em português, mão na massa - o curso possui duração de 10 meses.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola & Cia: Primeiro paredão do BBB23 apresenta Stone e prêmio variável

Nuvini compra SmartNX, primeira plataforma CX as a Service do Brasil

O que os dados fazem pela sua empresa?