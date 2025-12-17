Como o turismo do Rio de Janeiro está se preparando para o Natal?

Com o Natal se aproximando, começa a temporada de compras e planejamentos para o feriado. Confira exemplos dos tipos de experiência nos quais as empresas de turismo do Rio de Janeiro estão apostando.

Cinema com desconto: a opção do Kinopass

O Kinoplex aproveita a temporada para oficializar o lançamento do Kinopass Natal, uma versão especial de presente de Natal, que inclui a experiência completa do cinema, com descontos exclusivos.

Com o Kinopass Natal, os clientes têm a oportunidade de comprar o pacote completo com direito a ingresso, pipoca e refrigerante por R$ 36 para qualquer dia e sessão no Kinoplex, incluindo finais de semana e feriados.

A opção fica disponível a partir de 15 de dezembro no site da empresa.

Novas lojas e compras no RIOSUL

Para o RIOSUL, a chegada de novas lojas fortaleceu o mix do shopping, consolidando o empreendimento como uma das principais opções de compras de Natal da cidade do Rio.

Os clientes passaram a contar com marcas como Care Beauty, Lenny Niemeyer, Linus, New Balance e Vivaia, o que ampliou a oferta do shopping nos segmentos de moda, bem-estar e beleza.

Tour Rio ao Amanhecer: turismo exclusivo

A C2Rio Tours & Travel, operadora de turismo receptivo do Grupo Iter, aposta no lançamento de novas experiências como o tour Rio ao Amanhecer: Cristo Redentor, Parque Bondinho Pão de Açúcar, Mirante Dona Marta, Parque Lage e Selarón com Café da Manhã e Fotos.

A experiência de oito horas propõe exclusividade e conforto. O passeio inclui transporte de ida e volta, com embarque nos principais hotéis da Zona Sul e Barra da Tijuca, guia profissional, e café da manhã no restaurante Jo & Joe.

Segundo a empresa, o diferencial está nas fotos profissionais para recordação.

Gastronomia e natal para os casais no Parque Bondinho

O Parque Bondinho Pão de Açúcar reforça sua experiência, que foca em proporcionar momentos especiais com a família, amigos ou a dois.

Além do passeio emblemático, o atrativo conta com opções gastronômicas para enriquecer a visita.

Para os casais, o parque conta com a experiência Amanhecer no Parque Bondinho, que começa antes do nascer do sol e termina com café da manhã com a vista da enseada da zona sul.

Mergulho do Papai Noel no AquaRio

O mergulho do Papai Noel é uma das experiências principais do Natal do AquaRio.

A apresentação acontece no Grande Tanque Oceânico nos dias 22, 23 e 24 de dezembro, às 10h, e no dia 25 de dezembro, às 14h, e transforma a visita em um momento inesquecível ao unir o clima natalino à grandiosidade do maior aquário marinho da América do Sul.

Além do mergulho, o público também pode encontrar o Papai Noel circulando pelo aquário em datas especiais, nos dias 18, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, das 10h30 às 13h30, o que amplia a interação com as famílias e torna a experiência ainda mais completa.

O passeio inclui ainda o circuito com cerca de 10 mil animais, o Museu de Cera, o Mar de Espelhos e o Globo Experience (GEX), reforçando o AquaRio como um programa especial para todas as idades durante o período natalino.

Atração subaquática no AquaFoz

Assim como acontece no AquaRio, o AquaFoz aposta em um mergulho que mira levar o clima de Natal para debaixo d’água e transformar a visita em uma experiência diferente.

Nos dias 22, 23, 24 e 25 de dezembro, sempre às 14h30, o Papai Noel mergulha no Grande Tanque Oceânico, com mais de 2 milhões de litros de água salgada, nadando entre tubarões, raias e grandes peixes marinhos, em uma apresentação subaquática acompanhada pelos painéis acrílicos do recinto.

Inaugurado em novembro, o AquaFoz é uma das principais atrações da cidade, com 28 recintos, 3,3 milhões de litros de água e um percurso que conecta rios e oceanos, reunindo mais de 300 espécies em ambientes imersivos.

Natureza e aprendizado no BioParque do Rio

A visita ao BioParque do Rio oferece uma opção especial para quem busca lazer com significado: a partir de 15 de dezembro, o parque passa a funcionar todos os dias e oferece uma programação de fim de ano com decoração temática, atividades educativas e a presença do Papai Noel nos dias 20 e 21 de dezembro, com interação com o público das 10h30 às 13h30.

Localizado na Quinta da Boa Vista, o atrativo reúne cerca de 650 animais de 124 espécies, além de experiências interativas, opções gastronômicas e estrutura completa para receber famílias durante as férias, transformando o passeio em um presente que combina diversão, aprendizado e contato com a natureza.

Passeio turístico nas Paineiras Corcovado

Fugir dos presentes óbvios para criar um Natal memorável. Esta é a proposta do passeio de Paineiras Corcovado.

Durante a alta temporada, iniciada em 15 de dezembro, o acesso ao Cristo Redentor pelas vans oficiais passa a contar com horário ampliado até 1º de março, das 7h20 às 18h, com ajustes pontuais em datas festivas, garantindo mais conforto e organização ao visitante.

O ingresso inclui transporte de ida e volta a partir do Centro de Visitantes Paineiras, Largo do Machado ou Copacabana e a parada no Centro de Visitantes Paineiras, onde o público encontra opções gastronômicas, loja de lembranças e a exposição interativa “Floresta Protetora”, que apresenta a história do Parque Nacional da Tijuca, criando um presente de Natal que combina paisagem icônica e contato com a natureza.

Kits de beleza da Lancôme para o fim de ano

Nesta temporada de festas, embarque em uma jornada extraordinária de Paris à Felicidade, nosso destino de marca desde 1935, e celebre 90 anos de magia.

À meia-noite, o Lancôme Express inicia sua lendária viagem à francesa, levando o espírito da temporada festiva em direção a uma paisagem encantadora: um festival de presentes em um país das maravilhas mágico, celebrando a jornada mais inesquecível do ano.

Lancôme revela uma coleção especial de presentes em um icônico kit rosa Lancôme. Cada embalagem revela uma joia de beleza para fazer você brilhar durante esta temporada festiva.

Os kits podem conter um La Vie Est Belle Eau de Parfum 100ml, um Body Lotion 50ml e uma miniatura La Vie Est Belle Eau de Parfum 4ml ou um La Vie Est Belle Eau de Parfum 50ml, um Body Lotion 50ml e um Shower Gel 50ml.