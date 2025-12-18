Campanha Papai Noel dos Correios entra na reta final; saiba como participar

A Campanha Papai Noel dos Correios entrou na reta final e segue aberta em alguns estados para quem quer adotar cartas e presentear crianças neste Natal.

A iniciativa é uma das mais tradicionais do país e conecta pedidos enviados ao Papai Noel a voluntários dispostos a transformar as mensagens em presentes.

O público-alvo da campanha são crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.

Também estão disponíveis para adoção cartas enviadas por crianças com até 10 anos em situação de vulnerabilidade social.

Como participar da campanha Papai Noel dos Correios?

Para participar, o interessado deve acessar o Blog do Noel, escolher uma ou mais cartinhas e seguir as orientações indicadas.

A entrega dos presentes precisa ser feita presencialmente, no ponto de entrega informado pela agência dos Correios responsável.

Entre os pedidos mais comuns estão bola, boneca, carrinho e material escolar. Os presentes são entregues às crianças até o Natal.

Qual é o prazo para participar da campanha?

Os prazos para adoção das cartas e para a entrega dos presentes variam de acordo com o estado. Quem não consegue escolher uma cartinha, mas deseja participar da campanha, também pode deixar um presente diretamente em uma agência dos Correios participante.

Neste ano, 324 mil cartas foram disponibilizadas para adoção em todo o país. Até agora, mais de 208 mil já foram adotadas.

Em alguns estados, como São Paulo, a campanha já iniciou as entregas festivas, com a participação do Papai Noel dos Correios e de funcionários da estatal.

Estado Adoção Recebimento dos presentes Acre 10/nov a 08/dez Até 08/dez Alagoas 19/nov a 21/dez Até 21/dez Amapá 07/nov a 17/dez Até 23/dez Amazonas 07/nov a 12/dez Até 17/dez Bahia 07/nov a 19/dez Até 19/dez Brasília 07/nov a 13/dez Até 13/dez Ceará 11/nov a 19/dez Até 19/dez Espírito Santo 03/nov a 02/dez Até 02/dez Goiás 06/nov a 09/dez Até 12/dez Maranhão 07/nov a 12/dez Até 12/dez Minas Gerais 05/nov a 15/dez Até 20/dez Mato Grosso do Sul 07/nov a 12/dez Até 15/dez Mato Grosso 07/nov a 23/dez Até 23/dez Rondônia 07/nov a 23/dez Até 23/dez Pará 05/nov a 18/dez Até 18/dez Paraíba 06/nov a 15/dez Até 22/dez Pernambuco 07/nov a 19/dez Até 19/dez Piauí 11/nov a 19/dez Até 22/dez Paraná 05/nov a 12/dez Até 12/dez Rio de Janeiro 10/nov a 05/dez Até 05/dez Rio Grande do Norte 06/nov a 06/dez Até 08/dez Rio Grande do Sul 12/nov a 12/dez Até 12/dez Roraima 05/nov a 12/dez Até 12/dez Santa Catarina 07/nov a 10/dez Até 12/dez Sergipe 05/nov a 05/dez Até 12/dez São Paulo Metropolitana 11/nov a 15/dez Até 19/dez São Paulo Interior 07/nov a 19/dez Até 19/dez Tocantins 06/nov a 12/dez Até 12/dez

Criada há 36 anos, a campanha surgiu a partir da iniciativa espontânea de carteiros que atendiam pedidos feitos por crianças em cartas enviadas ao Papai Noel. Com o tempo, a ação foi institucionalizada e se tornou um programa corporativo dos Correios. Ao longo desse período, mais de 7 milhões de crianças já foram contempladas.