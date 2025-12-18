Marketing

Campanha Papai Noel dos Correios entra na reta final; saiba como participar

Iniciativa dos Correios tem como público-alvo crianças do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental de escolas públicas

(stocknroll/Getty Images)

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14h31.

A Campanha Papai Noel dos Correios entrou na reta final e segue aberta em alguns estados para quem quer adotar cartas e presentear crianças neste Natal.

A iniciativa é uma das mais tradicionais do país e conecta pedidos enviados ao Papai Noel a voluntários dispostos a transformar as mensagens em presentes.

O público-alvo da campanha são crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.

Também estão disponíveis para adoção cartas enviadas por crianças com até 10 anos em situação de vulnerabilidade social.

Como participar da campanha Papai Noel dos Correios?

Para participar, o interessado deve acessar o Blog do Noel, escolher uma ou mais cartinhas e seguir as orientações indicadas.

A entrega dos presentes precisa ser feita presencialmente, no ponto de entrega informado pela agência dos Correios responsável.

Entre os pedidos mais comuns estão bola, boneca, carrinho e material escolar. Os presentes são entregues às crianças até o Natal.

Qual é o prazo para participar da campanha?

Os prazos para adoção das cartas e para a entrega dos presentes variam de acordo com o estado. Quem não consegue escolher uma cartinha, mas deseja participar da campanha, também pode deixar um presente diretamente em uma agência dos Correios participante.

Neste ano, 324 mil cartas foram disponibilizadas para adoção em todo o país. Até agora, mais de 208 mil já foram adotadas.

Em alguns estados, como São Paulo, a campanha já iniciou as entregas festivas, com a participação do Papai Noel dos Correios e de funcionários da estatal.

EstadoAdoçãoRecebimento dos presentes
Acre10/nov a 08/dezAté 08/dez
Alagoas19/nov a 21/dezAté 21/dez
Amapá07/nov a 17/dezAté 23/dez
Amazonas07/nov a 12/dezAté 17/dez
Bahia07/nov a 19/dezAté 19/dez
Brasília07/nov a 13/dezAté 13/dez
Ceará11/nov a 19/dezAté 19/dez
Espírito Santo03/nov a 02/dezAté 02/dez
Goiás06/nov a 09/dezAté 12/dez
Maranhão07/nov a 12/dezAté 12/dez
Minas Gerais05/nov a 15/dezAté 20/dez
Mato Grosso do Sul07/nov a 12/dezAté 15/dez
Mato Grosso07/nov a 23/dezAté 23/dez
Rondônia07/nov a 23/dezAté 23/dez
Pará05/nov a 18/dezAté 18/dez
Paraíba06/nov a 15/dezAté 22/dez
Pernambuco07/nov a 19/dezAté 19/dez
Piauí11/nov a 19/dezAté 22/dez
Paraná05/nov a 12/dezAté 12/dez
Rio de Janeiro10/nov a 05/dezAté 05/dez
Rio Grande do Norte06/nov a 06/dezAté 08/dez
Rio Grande do Sul12/nov a 12/dezAté 12/dez
Roraima05/nov a 12/dezAté 12/dez
Santa Catarina07/nov a 10/dezAté 12/dez
Sergipe05/nov a 05/dezAté 12/dez
São Paulo Metropolitana11/nov a 15/dezAté 19/dez
São Paulo Interior07/nov a 19/dezAté 19/dez
Tocantins06/nov a 12/dezAté 12/dez

Criada há 36 anos, a campanha surgiu a partir da iniciativa espontânea de carteiros que atendiam pedidos feitos por crianças em cartas enviadas ao Papai Noel. Com o tempo, a ação foi institucionalizada e se tornou um programa corporativo dos Correios. Ao longo desse período, mais de 7 milhões de crianças já foram contempladas.

