Campanha Papai Noel dos Correios entra na reta final; saiba como participar

(stocknroll/Getty Images)
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14h31.
A Campanha Papai Noel dos Correios entrou na reta final e segue aberta em alguns estados para quem quer adotar cartas e presentear crianças neste Natal.
A iniciativa é uma das mais tradicionais do país e conecta pedidos enviados ao Papai Noel a voluntários dispostos a transformar as mensagens em presentes.
O público-alvo da campanha são crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.
Também estão disponíveis para adoção cartas enviadas por crianças com até 10 anos em situação de vulnerabilidade social.
Para participar, o interessado deve acessar o Blog do Noel, escolher uma ou mais cartinhas e seguir as orientações indicadas.
A entrega dos presentes precisa ser feita presencialmente, no ponto de entrega informado pela agência dos Correios responsável.
Entre os pedidos mais comuns estão bola, boneca, carrinho e material escolar. Os presentes são entregues às crianças até o Natal.
Os prazos para adoção das cartas e para a entrega dos presentes variam de acordo com o estado. Quem não consegue escolher uma cartinha, mas deseja participar da campanha, também pode deixar um presente diretamente em uma agência dos Correios participante.
Neste ano, 324 mil cartas foram disponibilizadas para adoção em todo o país. Até agora, mais de 208 mil já foram adotadas.
Em alguns estados, como São Paulo, a campanha já iniciou as entregas festivas, com a participação do Papai Noel dos Correios e de funcionários da estatal.
|Estado
|Adoção
|Recebimento dos presentes
|Acre
|10/nov a 08/dez
|Até 08/dez
|Alagoas
|19/nov a 21/dez
|Até 21/dez
|Amapá
|07/nov a 17/dez
|Até 23/dez
|Amazonas
|07/nov a 12/dez
|Até 17/dez
|Bahia
|07/nov a 19/dez
|Até 19/dez
|Brasília
|07/nov a 13/dez
|Até 13/dez
|Ceará
|11/nov a 19/dez
|Até 19/dez
|Espírito Santo
|03/nov a 02/dez
|Até 02/dez
|Goiás
|06/nov a 09/dez
|Até 12/dez
|Maranhão
|07/nov a 12/dez
|Até 12/dez
|Minas Gerais
|05/nov a 15/dez
|Até 20/dez
|Mato Grosso do Sul
|07/nov a 12/dez
|Até 15/dez
|Mato Grosso
|07/nov a 23/dez
|Até 23/dez
|Rondônia
|07/nov a 23/dez
|Até 23/dez
|Pará
|05/nov a 18/dez
|Até 18/dez
|Paraíba
|06/nov a 15/dez
|Até 22/dez
|Pernambuco
|07/nov a 19/dez
|Até 19/dez
|Piauí
|11/nov a 19/dez
|Até 22/dez
|Paraná
|05/nov a 12/dez
|Até 12/dez
|Rio de Janeiro
|10/nov a 05/dez
|Até 05/dez
|Rio Grande do Norte
|06/nov a 06/dez
|Até 08/dez
|Rio Grande do Sul
|12/nov a 12/dez
|Até 12/dez
|Roraima
|05/nov a 12/dez
|Até 12/dez
|Santa Catarina
|07/nov a 10/dez
|Até 12/dez
|Sergipe
|05/nov a 05/dez
|Até 12/dez
|São Paulo Metropolitana
|11/nov a 15/dez
|Até 19/dez
|São Paulo Interior
|07/nov a 19/dez
|Até 19/dez
|Tocantins
|06/nov a 12/dez
|Até 12/dez
Criada há 36 anos, a campanha surgiu a partir da iniciativa espontânea de carteiros que atendiam pedidos feitos por crianças em cartas enviadas ao Papai Noel. Com o tempo, a ação foi institucionalizada e se tornou um programa corporativo dos Correios. Ao longo desse período, mais de 7 milhões de crianças já foram contempladas.