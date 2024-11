Luxo online: Lancôme inaugura loja no Mercado Livre

Com mais de 18,5 milhões de usuários ativos de beleza, o Mercado Livre inaugura a loja da Lancôme, no e-commerce. Líder mundial em beleza de luxo e parte do Grupo L’Oréal, a iniciativa da Lancôme tem como objetivo apoiar a democratização do acesso dos brasileiros a produtos de luxo, permitindo que adquiram os itens da marca diretamente pelo site de compras conhecido por suas entregas rápidas.

O portfólio inclui fragrâncias, maquiagens e produtos de skincare, além de uma página com vídeos explicativos sobre rotina de uso e benefícios.

“O Grupo L’Oréal tem estado na vanguarda da digitalização da jornada do consumidor de beleza. Ao expandir nossa presença com uma loja oficial da icônica marca Lancôme no Mercado Livre, damos continuidade a essa jornada e reforçamos o nosso compromisso em nos conectar com nossos clientes de forma inovadora e exclusiva, democratizando o acesso a produtos de luxo para os consumidores de todo país através do canal digital. A experiência luxuosa, proporcionada pela Lancôme, se alia à praticidade da plataforma do Mercado Livre, garantindo uma experiência de compra intuitiva, segura e confiável. Falando de um país de tamanho continental como o Brasil, isso é ainda mais importante porque permite ao consumidor estar conectado à marca em qualquer região”, diz Tamyres Rezende, Diretora de E-commerce & Marketing Digital da L’Oréal Luxo.

“O Brasil é o 4º maior mercado de beleza mundial, mas com apenas 9% de inserção no e-commerce. Existe ainda muita oportunidade de crescimento no canal, especialmente para as categorias de beleza. Essa expansão é crucial para aumentar nossa capilaridade e fortalecer a presença digital, alcançando consumidores com diversos perfis e em novas localidades. O canal adiciona valor aos negócios, potencializando vendas e ampliando a visibilidade da marca”, diz.

“Estamos determinados a nos consolidar como o principal destino de compras para produtos de beleza na América Latina. A chegada da Lancôme, especialmente em um período estratégico como a Black Friday, reforça ainda mais esse objetivo, conectando consumidores à excelente experiência de compra, com ofertas especiais”, diz Anna Araripe, Diretora de Marketplace do Mercado Livre.

Além de Lancôme, as marcas Ralph Lauren, Cacharel e Azzaro, que também fazem parte do Grupo L’Oréal Luxo, inauguraram lojas oficiais Mercado Livre na semana passada, com foco na categoria de fragrâncias femininas e masculinas.