10 ideias diferentes de árvores de Natal para 2025

Quem disse que árvore de Natal precisa ter pinheiro, bolas vermelhas e pisca-pisca? A cada dezembro, os enfeites tradicionais dividem espaço com versões mais criativas, coloridas — e até minimalistas — da decoração natalina.

Para 2025, na onda do minimalismo e naturalismo, opções com folhas secas, flores e tons pasteis estão dominando as decorações. Para transformar a data, a Casual EXAME separou 10 opções de árvores "diferentonas" para transformar o lar com estilo e identidade, sem abrir mão do espírito festivo. Confira:

1. Árvore de girassóis

Para quem busca um Natal mais colorido — e festivo —, substituir as tradicionais bolas de porcelana vermelhas por girassóis pode transformar o ambiente dentro de casa. O processo de montagem é parecido com o comum: é necessário ter a árvore de pinheiros e encaixar os girassóis nos galhos. Outras plantas secas menores, bolas e faixas douradas combinam bem com o amarelo das flores.

2. Árvore de laços

Na linha do maximalismo, quem gosta das árvores mais cheias e com presença, pode preferir uma decoração com laços. E aí vale soltar a criatividade: fitas mais coloridas ou monocromáticas, com tons pastéis ou vivos, tudo vai da decoração da árvore dentro da casa.

3. Árvore de folhas e flores secas

Na linha oposta, quem opta por algo mais discreto na sala e criativo pode optar pelas árvores de Natal mais minimalistas. Sem folhas e sem verde: somente os galhos, com penduricalhos de flores e folhas secas. Misturá-las com tons dourados e acobreados em fitas, acessórios e pisca-pisca, além de uma escolha elegante de cachepô para a árvore, pode ser uma maneira elegante de repensar a decoração de Natal.

4. Árvore de pinhas

Pinecone decorated with holly berries and branches on marble table. High quality photo (Freepik)

De olho nas decorações menores e mais naturais — que andam em alta nos estilos minimalistas —, uma boa opção no Natal é apostar na árvore de pinhas. É possível fazer em casa: basta comprar pinhas pequenas e grudá-las, com cola-quente mesmo, no entorno de um cone de isopor. Um toque mais natalino é pintar a ponta delas de braco, para simular neve. Uma estrela na ponta completa a decoração típica da época.

5. Árvore de madeira

Christmas tree made with recycled boards, (Getty Images)

Hoje em dia, para além das decorações que são incorporadas aos pinheiros, as próprias árvores de Natal andam menos chamativas. Modelos somente de madeira, com galhos retos ou com o uso de raízes entremeadas, são opções criativas para 2025.

6. Árvore de fotos

Melhor do que as famosas bolas decorativas, estrelas, ursinhos de pelúcia e laços, são as memórias feitas durante o ano. Construir a árvore de Natal com fotos no lugar de outros penduricalhos é uma forma criativa de conectar a família e os amigos no melhor espírito natalino. Basta imprimir as imagens e colocar fitas para pendurá-las a uma árvore tradicional. Apostar em diferentes molduras para cada foto deixa a decoração ainda mais bonita.

7. Árvore temática de filmes e séries

Natal tem um estilo próprio, mas isso não significa que ele não possa ser alinhado com outros temas culturais. Árvores temáticas de filmes e séries — de Star Wars a Game of Thrones — são uma boa aposta de identidade para os geeks de plantão. E o mais legal é que os itens costumam ser bem fáceis de encontrar nessa época do ano.

8. Árvore de Bonsai

Dinner at home (Getty Images)

Ao melhor estilo japonês, é também possível fazer árvores de Natal com bonsai. O charme está na decoração: comprar pequenas bolinhas para pendurar nos galhos, pisca-pisca e fitas douradas é uma maneira elegante de transformar a festa em casa — e homenagear culturas orientais.

9. Árvore suspensa

Para quem tem espaço dentro de casa, a árvore suspensa é uma opção sofisticada. Algumas lojas já a vendem pronta, mas também é possível fazer em casa: basta comprar um longo fio de arame ou aço para pendurar no teto e em espiral. Decorar com pisca-pisca, bolinhas, laços e outros enfeites contribui para o espírito do Natal.

10. Árvore sem decoração

Decoration balls hanging on wall (Getty Images)

Por fim, para fechar a lista, existe também a árvore sem decoração alguma — prática e minimalista para quem não gosta do estilo mais espalhafatoso de natal. Nesses casos, vale investir em uma peça mais elegante, de preferência um pinheiro natural, e um bonito cachepô para acompanhá-la.