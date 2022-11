Como essa eventech faturou R$ 3,2 mi e comercializou 18 mil serviços

A Celebrar, plataforma que conecta grandes companhias e multinacionais a micro e pequenas empresas fornecedoras de serviços para eventos, atinge faturamento de R$ 3,2 milhões de janeiro a agosto de 2022 e a expectativa é alcançar a marca de R$ 6 milhões até o final do ano com crescimento de 300%. Somente em 2021, a startup contabilizou mais de R$ 2 milhões de receita bruta.

Desde o início da operação, a Eventech já distribuiu R$ 7,2 milhões de renda para micro e pequenas empresas do Brasil, e já comercializou 18 mil serviços e mais de dois mil eventos. Atualmente, a startup conta com 10 colaboradores e cerca de três mil fornecedores cadastrados na plataforma.

Fundada em 2017, a Celebrar nasceu depois que as empreendedoras Camila Florentino (CEO), Patricia Cella Portes de Almeida (COO) e Monna Cleide Santos (CTO) tiveram contato com a comunidade de startups da cidade de São Paulo e perceberam que existia uma demanda reprimida do mercado corporativo, que procuravam por players capazes de conectar fornecedores e realizar evento de maneira organizada, eficiente e segura.

“Nos inspiramos em um projeto acadêmico da USP, que escrevi em 2012, e que foi premiado entre os melhores do Prêmio Santander Empreendedorismo, em 2013. Esse projeto nasceu após uma conversa com um segurança do evento, quando descobrimos que ele recebia um valor muito baixo em relação ao valor que ele ‘custaria’ no budget da organização. Por isso, decidimos criar a Celebrar, para valorizar os prestadores de serviço e pagar o valor justo pela função exercida. Hoje, geramos até 25% de saving para compradores e os fornecedores recebem até 60% a mais em comparação ao mercado tradicional”, afirma Camila Florentino, CEO da Celebrar.

Por meio da tecnologia, é possível desenvolver um briefing para que seja feito um orçamento mais preciso. Após essa etapa, os fornecedores cadastrados recebem notificações e efetuam uma proposta personalizada. Depois disso, as companhias conseguem ter acesso aos melhores preços, fotos de referências e todos os dados necessários para contratá-los de forma online, por meio de um link. Por fim, os fornecedores aprovados efetuam a entrega dos serviços e a Celebrar unifica a nota fiscal para o comprador e fica responsável pelo workflow de pagamento.

Para as grandes companhias, a plataforma oferece mais agilidade nos orçamentos, uma vez que eles são feitos quatro vezes mais rápido, melhora a qualidade das entregas, disponibiliza acesso a mais de três mil fornecedores em um único local e traz mais facilidade no processo de compras. Na outra ponta, os prestadores de serviços aumentam o faturamento e as vendas recorrentes, ganham uma gestão comercial mais eficaz e a oportunidade de atender diferentes tipos de eventos.

Vale lembrar que o setor de eventos, muito importante para a economia nacional e que representa 4,32% do Produto Interno Bruto, passou por um momento de recessão devido a Covid-19, mas para os próximos meses a expectativa é alta. De acordo com a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape), 100% dos eventos devem retomar a agenda corporativa em 2022. Ainda segundo o estudo, o ano deve realizar mais de 590 mil negócios ainda neste ano.

“Este foi um mercado fortemente impactado pela pandemia e passamos por momentos de muita instabilidade. Tivemos um churn de 92% por causa do Covid e ficaram apenas 8% dos clientes, sendo todas grandes empresas ou multinacionais, por isso decidimos desenvolver um produto específico para este perfil de clientes, foi assim que conseguimos manter nossas operações e aumentar em 200% as vendas em 2021, em comparação com o ano anterior. Além disso, distribuímos mais de R$ 2,6 milhões para mais de 150 micro e pequenas empresas de eventos nos últimos 12 meses”, diz Florentino.

