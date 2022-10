Veek lança pré-pago com internet grátis patrocinada por publicidade

Por Bússola

A Veek, mobtech que oferece serviços de telefonia celular 100% online, anuncia o lançamento do Veek Pré 2.0, um chip de telefonia móvel patrocinado por publicidade, que permite que o usuário tenha até 2 GB de internet gratuita se assistir vídeos dos patrocinadores. A Veek investiu mais de R$ 20 milhões no projeto, valor que prevê recuperar ainda em 2023, já que o faturamento esperado para o primeiro ano é dos mesmos R$ 20 milhões. A projeção da empresa é que 100 mil novos clientes assinem o plano nos próximos seis meses.

Já disponível para ser adquirido por meio do aplicativo e pelo site da operadora, o novo plano tem custo único de R$ 15,00 mais o valor do frete. O chip será entregue em casa e ativado por meio do app da Veek. Se o cliente ultrapassar a franquia de 2 GB, poderá comprar mais gigacoins – a moeda digital própria da Veek.

Além do Pré 2.0, a Veek também oferece assinaturas de 30 dias nas quais o cliente escolhe quantos gigas quer utilizar no período.

Para usufruir do serviço patrocinado, o cliente precisa fazer pelo menos um check-in por dia para assistir um vídeo de publicidade de 6 a 30 segundos. Fazendo dois check-ins por dia, todos os dias, o cliente recebe 2 GB mensais. Ao realizar o check-in, o cliente tem um intervalo de tempo para usufruir dos serviços. No total, podem ser acumuladas até 6 horas de uso.

Os dados móveis podem ser utilizados sem qualquer restrição para acessar a internet, apps de mensageria, redes sociais, streaming, jogos e o que mais quiser. O serviço já está disponível para todo o território nacional dentro da área de cobertura da TIM.

“Estamos confiantes de que teremos uma grande procura pelo pré-pago 2.0 porque não há hoje no mercado nenhum produto similar. Quando lançamos a versão anterior, o Veek Freemium, com 1 GB de internet e ligação telefônica a R$ 30,00, conquistamos 15 mil novos clientes em dois meses”, afirma Alberto Blanco, CEO da Veek.

Ele explica que o produto é um aprimoramento de tudo o que a Veek já fez até hoje e foi modelado a partir de um estudo de quais seriam as principais deficiências das operadoras tradicionais.

“Vim do mercado de telefonia e só quando estamos no papel de cliente é que conseguimos compreender quão retrógradas ainda são as companhias telefônicas tradicionais. Hoje muitos serviços são totalmente virtuais, desde bancos até restaurantes e transportes. O consumidor pode comprar tudo que quiser pela Internet sem precisar ir a uma loja física. Por que com as operadoras de telefonia tem que ser diferente? Por que tenho que ir a uma loja para comprar um chip e receber uma senha de papel? Foi o que me perguntei quando desenhei o modelo da Veek”, diz.

Não por acaso, o nome Veek deriva da palavra viking, como eram chamados os guerreiros e navegadores do norte da Europa que conquistaram partes do continente, da Ásia, e chegaram à América por volta do ano 1.000. “Já fomos chamados de Nubank da telefonia por conta da nossa proposta de romper com os modelos tradicionais e propor uma nova maneira de pensar o setor", declara o CEO.

A analogia com o sistema financeiro se reflete na criação de uma moeda digital própria da Veek: o gigacoin. Um gigacoin equivale a um gigabyte.

O lançamento do novo plano pré-pago não prevê ligações telefônicas, apenas via app de mensagens. Mas há a possibilidade de o cliente comprar 24 horas de ligações ilimitadas por R$ 2,00 e 7 dias por R$ 10,00. Os usuários que já estão na base da Veek e quiserem migrar do plano Freemium para o pré-pago poderão fazê-lo sem custo.

