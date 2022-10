Sproutfi anuncia aquisição do portfólio de clientes da Passfolio

Por Bússola

A Sproutfi, plataforma que permite investir nos Estados Unidos, anuncia a aquisição do portfólio de clientes da Passfolio no Brasil. Nas próximas semanas, a Passfolio irá transferir todos os usuários no Brasil que possuam investimento no mercado americano para a Sproutfi, que dará todo o suporte necessário para que esses usuários continuem suas jornadas de investimento dentro do aplicativo.

Com essa aquisição, os clientes da corretora Passfolio passarão a acessar os serviços de investimentos da Northbound Securities LLC via plataforma da Sproutfi e continuar investindo no mercado americano com segurança e praticidade. A migração das contas de investimento será automática e sem custo para os usuários, que passam a contar com os benefícios da Sproutfi, como isenção vitalícia de tarifas de corretagem, movimentações sem valor mínimo e acesso a uma comunidade ativa de investidores dentro da plataforma.

Todas as ações e ETFs serão transferidos de maneira simples e transparente. Os ativos contidos nos produtos PassCard, PassEarn e Cripto não serão migrados.

“O custodiante ainda será o mesmo de antes, a Drivewealth LLC. As novas negociações desses ativos serão feitas agora dentro da nossa plataforma. Com isso, estamos garantindo que todos os usuários mantenham suas opções de investimento no mercado americano de forma segura e transparente”, afirma Ruben Guerrero, CEO e cofundador da Sproutfi.

O desafio é conduzido por uma equipe de executivos com sólida experiência em bancos, startups e fintechs bem-sucedidas, como Nubank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Rappi, 99 e BTG Pactual.

Com a migração, os novos usuários terão acesso à plataforma de investimentos da Sproutfi e a todo seu conteúdo de educação financeira. Poderão, também, acessar as comunidades, espaços colaborativos para que os usuários compartilhem informações e construam conhecimento de maneira coletiva. “Queremos ser a melhor plataforma de investimentos do mundo para a América Latina. Conhecemos nossos usuários, sabemos ouvir. Esse é nosso maior compromisso, e é assim que construímos juntos a liberdade dos nossos clientes”, diz Guerrero.

A Sproutfi disponibiliza uma página com mais informações para todos os usuários.

