Como encontrar uma vaga de emprego internacional?

Entenda como se candidatar a vagas internacionais de forma estratégica
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15h00.
Ganhar em dólar? Quem não se perguntou. Mas encontrar uma vaga internacional pra valer exige mais do que navegar em sites de emprego. A maneira como o candidato organiza sua busca e valida a sua elegibilidade é o que determina o sucesso.
Para os brasileiros, o cenário é bom. Em 2025, a busca por vagas internacionais cresceu e isso é impulsionado por salários mais competitivos, flexibilidade no trabalho remoto global e uma maior abertura de empresas estrangeiras para talentos da América Latina.
Contudo, ainda é bastante comum que profissionais se percam entre as plataformas, inúmeros filtros incorretos e descrições que podem confundir a mente de quem quer se aplicar à vaga.
Conversamos com Carla D’Elia, fundadora da Save Me Teacher, plataforma de ensino de Inglês para o mercado de trabalho, para saber as melhores práticas nesta jornada.
Além disso, Carla também traz uma visão importante de como organizar essa busca de forma estratégica, evitando dores de cabeça desnecessárias:
Ser objetivo em seu perfil também é ganhar vantagem através de sua clareza. Inclua em seu currículo informações como “Trabalhou com equipe remota em fuso horário dos EUA” ou “Atendeu clientes internacionais via conferência”. Lembre-se de incluir sua experiência com ferramentas globais, como o Slack, Asana ou HubSpot.
“Construir sua credibilidade através dessas dicas é mostrar que já está habituado ao ambiente internacional”, Carla destaca.
Ele é decisivo. Isso acontece porque grande parte das vagas exige não apenas a compreensão do idioma, mas também autonomia nas entrevistas, reuniões e alinhamentos com o time, tanto na comunicação falada quanto escrita.
“O candidato precisa avaliar honestamente seu nível de inglês, identificar lacunas e investir no estudo, direcionando as práticas ao ambiente corporativo como vocabulário, estrutura de apresentações, escrita e técnicas de conversação”, conclui Carla.