Como encontrar uma vaga de emprego internacional?

Ganhar em dólar? Quem não se perguntou. Mas encontrar uma vaga internacional pra valer exige mais do que navegar em sites de emprego. A maneira como o candidato organiza sua busca e valida a sua elegibilidade é o que determina o sucesso.

Para os brasileiros, o cenário é bom. Em 2025, a busca por vagas internacionais cresceu e isso é impulsionado por salários mais competitivos, flexibilidade no trabalho remoto global e uma maior abertura de empresas estrangeiras para talentos da América Latina.

Contudo, ainda é bastante comum que profissionais se percam entre as plataformas, inúmeros filtros incorretos e descrições que podem confundir a mente de quem quer se aplicar à vaga.

Conversamos com Carla D’Elia, fundadora da Save Me Teacher, plataforma de ensino de Inglês para o mercado de trabalho, para saber as melhores práticas nesta jornada.

É preciso avaliar avaliar três pilares fundamentais

“Entenda o tipo de vaga disponibilizada. Seu objetivo ajudará a escolher o melhor local de busca. Depois, qualidade e clareza dos filtros, quanto mais precisos menor a chance de perder tempo com vagas incompatíveis . Por fim, priorize plataformas que deixam transparente informações sobre aceitar candidatos brasileiros, moeda de pagamento e expectativas de horários de reuniões” .

Além disso, Carla também traz uma visão importante de como organizar essa busca de forma estratégica, evitando dores de cabeça desnecessárias:

Defina o tipo de vaga : remoto worldwide, híbrido com visto ou remoto que aceita Brasil.

Valide a elegibilidade : procure tags como remote worldwide , LATAM-friendly ou Brazil accepted .

Crie alertas inteligentes com palavras-chave em inglês e português.

Centralize tudo em uma planilha para acompanhar prazos, respostas e follow-up.

Use LinkedIn para reforçar sua candidatura : enviando mensagens diretas para recrutadores e gestores após aplicar.

Ser objetivo em seu perfil também é ganhar vantagem através de sua clareza. Inclua em seu currículo informações como “Trabalhou com equipe remota em fuso horário dos EUA” ou “Atendeu clientes internacionais via conferência”. Lembre-se de incluir sua experiência com ferramentas globais, como o Slack, Asana ou HubSpot.

“Construir sua credibilidade através dessas dicas é mostrar que já está habituado ao ambiente internacional”, Carla destaca.

Dúvidas mais frequentes:

Vagas remotas internacionais aceitam brasileiros sem visto?

Depende. Priorize descrições com remote worldwide e LATAM-friendly .

Preciso ajustar a busca por fuso horário?

Sim. Use filtros como “timezone: Americas” ou confirme no job post.

LinkedIn ou sites de vagas funcionam melhor?

Os dois juntos: sites trazem volume; LinkedIn acelera networking.

Preciso ter inglês avançado?

Não obrigatoriamente, mas é essencial ter autonomia mínima para reuniões e e-mails.

O óbvio: o domínio do inglês – especialmente o business English

Ele é decisivo. Isso acontece porque grande parte das vagas exige não apenas a compreensão do idioma, mas também autonomia nas entrevistas, reuniões e alinhamentos com o time, tanto na comunicação falada quanto escrita.

“O candidato precisa avaliar honestamente seu nível de inglês, identificar lacunas e investir no estudo, direcionando as práticas ao ambiente corporativo como vocabulário, estrutura de apresentações, escrita e técnicas de conversação”, conclui Carla.