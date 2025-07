Carreira internacional: veja 10 sites para encontrar emprego no exterior

Ter uma carreira internacional está se tornando uma realidade cada vez mais acessível para os profissionais brasileiros. De acordo com o estudo do Boston Consulting Group (BCG), 1 em cada 4 brasileiros está disposto a trabalhar fora do país. O levantamento, que ouviu mais de 1.600 pessoas em dezembro de 2024, ainda revela que 23% já estão ativamente em busca de oportunidades no exterior, um movimento crescente que demonstra o desejo de explorar o mercado global.

Com o avanço do trabalho remoto e a digitalização dos processos seletivos, as empresas globais passaram a buscar talentos além das fronteiras. “Para os brasileiros, isso representa uma oportunidade concreta de conquistar vagas remuneradas em dólar, euro ou outras moedas fortes, muitas vezes sem a necessidade de sair do país”, diz Eduardo Garay, CEO da TechFX, plataforma especializada em câmbio para profissionais brasileiros que recebem do exterior.

Sem fronteiras: Brasil é o 5º país com mais trabalhadores contratados por empresas internacionais

10 canais para buscar emprego no exterior

Para quem deseja dar esse passo e expandir os horizontes profissionais, muitas plataformas ajudam a conectar recrutadores com os candidatos, é o caso do LinkedIn. Dados da TechFX mostram que 53,65% dos brasileiros que conseguiram uma vaga em empresas estrangeiras utilizaram o LinkedIn como ferramenta para se conectar com empregadores internacionais.

“O LinkedIn se tornou a nova fronteira do trabalho global. É onde brasileiros negociam salários em dólar, conquistam entrevistas internacionais e descobrem como se posicionar em um mercado competitivo”, afirma Garay.

O executivo da TechFX também compartilha outras plataformas que têm “vagas escondidas” e que ajudam empresas que pagam em dólar a recrutar:

Tammy Silva - #tammyindica : Uma newsletter que compartilha semanalmente vagas no exterior: https://tammyindica.substack.com/

: Uma newsletter que compartilha semanalmente vagas no exterior: https://tammyindica.substack.com/ Lucas Faria - Dev na Gringa: Um profissional de tecnologia que atua no exterior e compartilha vagas em um portal: https://www.nagringa.dev/vagas

Um profissional de tecnologia que atua no exterior e compartilha vagas em um portal: https://www.nagringa.dev/vagas Gabe Bo - Job na Gringa: Uma das principais vozes de carreira internacional - compartilha vagas diretamente no portal: https://www.jobnagringa.com.br/

Também há plataformas especializadas em vagas remotas internacionais (fixas e de freelancers):

Plataformas especializadas/home office:

Para encontrar vagas de freelancer:

Veja 3 dicas para internacionalizar a carreira nas plataformas de emprego

Para quem busca uma vaga no exterior, saber como usar a plataforma corretamente é fundamental. Pietro Dubal Almeida, mentor do projeto Trampar na Gringa, compartilha 3 dicas essenciais para se destacar:

Mantenha seu perfil sempre atualizado: Essa dica vale especialmente para o LinkedIn. É importante destacar resultados concretos das suas experiências anteriores, mostrando como suas habilidades podem agregar ao mercado internacional. Produza conteúdos em inglês: Adapte seu perfil ao padrão internacional de recrutamento e produza conteúdos que atraiam a atenção de recrutadores estrangeiros. Siga empresas estrangeiras: Interaja com os conteúdos e acompanhe as oportunidades divulgadas diretamente na plataforma. Isso aumentará sua visibilidade e proximidade com possíveis empregadores.

"Com estratégia, consistência e um perfil bem-posicionado, é possível transformar o sonho de uma carreira internacional em realidade”, diz Almeida.