Google leva multa histórica de US$ 3,5 bilhões da UE por violar regras de anúncios

A Comissão Europeia aplicou uma multa de 2,95 bilhões de euros (quase US$ 3,5 bilhões) ao Google por concluir que a empresa tem favorecido seus próprios serviços de anúncios digitais em detrimento de sites anunciantes e outras plataformas. A penalidade é a segunda maior já aplicada pelo bloco e aumenta a pressão sobre a empresa na Europa e nos Estados Unidos.

Segundo a Comissão, o Google usou seu poder no mercado de anúncios online para priorizar sua própria plataforma de leilões, prejudicando a concorrência. A empresa tem 60 dias para apresentar um plano que resolva esses “conflitos de interesse”, e a UE avalia que partes do negócio podem precisar ser vendidas ou separadas.

Possíveis impactos

O negócio de anúncios digitais representa cerca de 10% da receita total do Google, que foi de US$ 71 bilhões no segundo trimestre de 2025, conforme destacou o The Wall Street Journal. Apesar do valor elevado da multa, ela corresponde a apenas uma fração da receita da companhia, limitando o impacto imediato nos negócios.

O caso ocorre junto a um processo antitruste nos Estados Unidos, em que o Departamento de Justiça solicita que o Google se desfaça de dois negócios de tecnologia de anúncios. Ambos os processos devem resultar em longas disputas judiciais.

A gigante de tecnologia anunciou que recorrerá da decisão da UE, chamando a multa de injusta. “Não há nada anticompetitivo em fornecer serviços para compradores e vendedores de anúncios, e há mais alternativas aos nossos serviços do que nunca”, disse Lee-Anne Mulholland, chefe global de assuntos regulatórios da empresa.

A decisão também evidencia a tensão entre a UE e os EUA sobre regras para empresas de tecnologia e comércio internacional. Autoridades europeias precisaram superar objeções internas antes de anunciar a multa, em meio a negociações sobre tarifas automotivas e impostos digitais.

Em 2023, a Comissão Europeia já havia cogitado exigir a separação de parte das atividades de publicidade do Google, mas não adotou a medida. A investigação que resultou na multa começou em 2021 e se somou a outros processos legais internacionais, incluindo casos de privacidade na França e nos EUA.