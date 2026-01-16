Como a IA pode beneficiar as micro e pequenas empresas

Por Pedro Chiamulera*

A Inteligência Artificial tem transformado diversos setores da economia. Deixou de ser uma tecnologia futurista e se consolidou como uma ferramenta essencial, especialmente para as Micro e Pequenas Empresas (MPMEs), impulsionando sua competitividade e eficiência.

De acordo com uma pesquisa da Microsoft de 2025, 75% das MPMEs no Brasil estão otimistas com o impacto da IA em seus negócios. Os dados mostram que 77% dos tomadores de decisão consideram que a IA agiliza os processos da empresa e 73% planejam continuar investindo ou pretendem investir pela primeira vez na tecnologia.

Foco na estratégia do negócio

Remodelar os pequenos negócios, por meio da democratização do acesso a tecnologias mais avançadas, possibilita que tarefas diárias sejam automatizadas. Isso permite que o empreendedor possa focar em tomadas de decisões e personalização da experiência do cliente.

Antes, isso era considerado um luxo exclusivo de grandes corporações, que não precisavam se preocupar tanto com operações corriqueiras devido aos seus recursos mais amplos. No entanto, não era o caso de organizações menores.

Automação de processos e eficiência

Uma das principais transformações causadas pelo uso da IA é, justamente, a automação de processos. Operações repetitivas e rotineiras, como agendamento, entrada de dados e gestão básica de RH, passaram a ser executadas pela tecnologia.

Dessa forma, os funcionários possuem mais tempo para se concentrarem em atividades mais complexas, estratégicas e criativas. Além disso, essa prática também aumenta a eficiência, diminuindo a margem de erro.

Redução de custos e gestão inteligente

Apesar de ser um investimento alto inicialmente, a IA ajuda a diminuir significativamente os custos operacionais, desde a gestão da cadeia de suprimentos até a manutenção preditiva de equipamentos.

Além disso, os sistemas da tecnologia são capazes de verificar dados de históricos de venda e tendências de mercado para prever a demanda com maior precisão. Isso ajuda as pequenas empresas a manterem níveis de estoque ideais, reduzindo o desperdício e evitando a falta de produtos.

Atendimento ao cliente e marketing

Por sua vez, o atendimento ao cliente passa a ser imediato e constante, não sendo mais restringido por horário comercial ou por algum impedimento na comunicação.

Assim, a implementação de chatbots e assistentes virtuais baseados em IA permite que os negócios menores ofereçam suporte imediato e contínuo aos clientes, melhorando a satisfação e a fidelização, com menos investimento.

Outra vantagem que as ferramentas tecnológicas oferecem é a análise de vastas quantidades de dados para identificar padrões de comportamento e preferências do consumidor, possibilitando campanhas de marketing direcionadas e ofertas personalizadas, como lembretes de reposição de produtos ou descontos de aniversário.

Democratização da competitividade

Em suma, a IA não está apenas modernizando os pequenos empreendimentos, mas também está democratizando a competitividade no mercado.

Ao oferecer ferramentas acessíveis para aumentar a produtividade, a lucratividade e a competitividade no mercado atual, está nivelando o campo e dando mais oportunidades de crescimento para quem antes não tinha acesso.

Assim, ela permite que as empresas menores se concentrem em sua essência: inovação, relacionamento com o cliente e a qualidade de seus produtos e serviços.

*Por Pedro Chiamulera, fundador da Confi e Co-fundador da AI Brasil, hub brasileiro de Inteligência Artificial que democratiza e aproxima a tecnologia da vida real.