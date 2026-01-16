Cloudflare compra Human Native e aposta em marketplace de dados para IA

A Cloudflare anunciou nesta quinta-feira, 15, a aquisição da Human Native, um marketplace de dados de inteligência artificial que conecta criadores de conteúdo a desenvolvedores de IA.

"Os criadores de conteúdo merecem ter controle total sobre seu trabalho, seja escrevendo para humanos ou otimizando para IA", disse Matthew Prince, CEO da Cloudflare, em comunicado. Os detalhes da negociação não foram divulgados.

Com a aquisição, a empresa quer criar ferramentas para que desenvolvedores de IA "encontrem, acessem e comprem dados confiáveis e de alta qualidade por meio de canais justos e transparentes".

Basicamente, os desenvolvedores de IA terão uma plataforma para negociar diretamente com os criadores o uso de conteúdo no treinamento de seus modelos.

Entenda a atuação das empresas

Fundada em 2024 no Reino Unido, a Human Native construiu seu negócio com foco em equilibrar a relação entre criadores e empresas de IA. A plataforma atua na gestão das transações, permitindo que o conteúdo seja descoberto, precificado e licenciado para o uso em treinamentos desses sistemas.

A Cloudflare, por sua vez, já é uma veterana no mundo da tecnologia, principalmente no setor de infraestrutura e cibersegurança. Fundada em 2010 nos Estados Unidos, hoje é avaliada em cerca de US$ 66 bilhões, com parte desta fortuna impulsionada pelo avanço recente da IA.

Prince defendeu, no comunicado, que o movimento faz parte de um esforço mais amplo para "proteger a longevidade da internet aberta".

"Ao ajudarmos os criadores de conteúdo a garantir que sejam remunerados e que o modelo de negócios da web continue a existir e a evoluir, acredito que esse será o quarto ato da Cloudflare", pontuou em entrevista concedida à CNBC em agosto.

Uma das iniciativas mais recentes da empresa foi o produto AI Crawl, que oferece aos usuários uma maneira de restringir e/ou monetizar os "rastreadores de IA" — bots que coletam dados em toda web para treinar modelos de linguagem — em seus sites.

A disparada do setor de IA abriu novas frentes de crescimento para empresas de infraestrutura e cibersegurança. Ao aproveitar esse "boom", a Cloudflare viu suas ações se valorizarem em mais de 60% no último ano.