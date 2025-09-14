Conheça 6 IAs gratuitas para aumentar a produtividade e impulsionar seus negócios

Além do uso pessoal e em grandes empresas, as ferramentas de inteligência artificial têm se tornado aliadas estratégicas para empreendedores, que podem utilizá-las de maneira eficiente para impulsionar os negócios.

Com a capacidade de automatizar tarefas repetitivas, analisar grandes volumes de dados e oferecer soluções personalizadas, a IA permite ganhos de eficiência, melhora na experiência do cliente e tomadas de decisão mais informadas.

Desde chatbots para atendimento até sistemas de recomendação para aumentar as vendas, a IA está se tornando um diferencial competitivo, permitindo que os empreendedores se concentrem em inovações e expandam suas operações de forma mais ágil e assertiva.

Entre as ferramentas mais comentadas e com versões gratuitas disponíveis, estão o ChatGPT, da OpenAI, o Gemini, do Google, e o Claude, da Anthropic, mas o universo da IA vai muito além delas.

Seis ferramentas de IA gratuitas para empreendedores