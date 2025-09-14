Conheça 6 IAs gratuitas para aumentar a produtividade e impulsionar seus negócios

Inteligência Artificial

Entre as ferramentas mais comentadas e com versões gratuitas disponíveis, estão o ChatGPT, da OpenAI, o Gemini, do Google, e o Claude, da Anthropic, mas o universo da inteligência artificial vai muito além delas

Ferramentas de inteligência artificial têm se tornado aliadas estratégicas para empreendedores, que podem utilizá-las de maneira eficiente para impulsionar os negócios (Krongkaew/Getty Images)

Além do uso pessoal e em grandes empresas, as ferramentas de inteligência artificial têm se tornado aliadas estratégicas para empreendedores, que podem utilizá-las de maneira eficiente para impulsionar os negócios.

Com a capacidade de automatizar tarefas repetitivas, analisar grandes volumes de dados e oferecer soluções personalizadas, a IA permite ganhos de eficiência, melhora na experiência do cliente e tomadas de decisão mais informadas.

Desde chatbots para atendimento até sistemas de recomendação para aumentar as vendas, a IA está se tornando um diferencial competitivo, permitindo que os empreendedores se concentrem em inovações e expandam suas operações de forma mais ágil e assertiva.

Entre as ferramentas mais comentadas e com versões gratuitas disponíveis, estão o ChatGPT, da OpenAI, o Gemini, do Google, e o Claude, da Anthropic, mas o universo da IA vai muito além delas.

Seis ferramentas de IA gratuitas para empreendedores

  1. Motion
    Essa ferramenta funciona como um assistente pessoal baseado em IA, capaz de agendar tarefas e reuniões levando em conta prioridades e disponibilidade. Para empreendedores com rotinas intensas, a automação do planejamento ajuda a evitar conflitos e facilita a gestão do tempo, tornando o dia mais produtivo.
  2. Canva
    O Canva é uma plataforma intuitiva que permite criar peças gráficas, posts para redes sociais e imagens personalizadas de forma simples, sem a necessidade de habilidades técnicas em design. Com recursos de IA para gerar textos e imagens automaticamente, ele otimiza a comunicação visual, essencial para o marketing de pequenos negócios.
  3. Tidio
    O Tidio é um chatbot gratuito para atendimento automatizado, ideal para responder dúvidas frequentes e melhorar a experiência do cliente. É especialmente útil para e-commerces e pequenos negócios que buscam otimizar o suporte ao cliente sem aumentar custos.
  4. Notion AI
    O Notion organiza ideias, resumos de reuniões, gera listas de tarefas e cria rascunhos de posts e e-mails a partir das informações fornecidas pelo empreendedor. Ele facilita o planejamento e a gestão de negócios, tornando o processo mais integrado e inteligente.
  5. Durable.co
    A plataforma cria sites completos automaticamente em poucos minutos, gerando textos e imagens personalizados. Para empreendedores que precisam de uma presença online rápida e sem complicação técnica, o Durable.co oferece uma solução prática e acessível, com um plano gratuito que inclui a marca da ferramenta.
  6. Zapier
    O Zapier automatiza fluxos de trabalho conectando diferentes aplicativos e ferramentas. Ao automatizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails ou organizar dados de clientes, o Zapier economiza tempo e permite que empreendedores se concentrem nas atividades mais estratégicas de seus negócios.
