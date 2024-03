Inteligência artificial já é parte do dia a dia de 74% das MPMEs brasileiras, diz Microsoft

Um estudo recente realizado pela Edelman Comunicação, a pedido da Microsoft, destaca um crescente interesse e adoção de tecnologias de inteligência artificial (IA) por micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) de diferentes segmentos econômicos. Com base nas respostas de líderes empresariais, o levantamento aponta que a maioria das MPMEs (74%) está utilizando IA com frequência ou constantemente, enquanto 90% estão em processo de adotar a tecnologia em suas operações.

Em sua quarta edição, a pesquisa anual expandiu seu foco para a IA, investigando tendências, desafios e oportunidades dentro deste campo em constante mudança. Os resultados reforçam a IA como uma tendência tecnológica dominante, independente do porte da empresa. Notavelmente, 59% das MPMEs reportaram progresso significativo na incorporação da IA, com destaque para o setor de telecomunicações, onde 85% das empresas indicaram avanços expressivos.

A diferença é ainda mais acentuada entre empresas consideradas "nativas digitais" e aquelas que não nasceram no ambiente digital, com 84% das primeiras já utilizando IA em contraste com a priorização menor entre as segundas. Este cenário reflete uma clara divisão na velocidade de adoção tecnológica baseada na origem digital das empresas.

No âmbito dos investimentos, houve um aumento significativo na alocação de recursos para IA, passando de 27% em 2022 para 47% em 2023, ficando atrás apenas do investimento em soluções de armazenamento na nuvem. Esse movimento sinaliza uma reorganização das prioridades de investimento das MPMEs, com ênfase também em hardware, softwares de colaboração virtual e segurança cibernética.

O interesse pela IA não se limita apenas à adoção atual, com 19% das empresas que ainda não investem na tecnologia planejando fazê-lo em 2024. A otimização e a percepção positiva em relação aos impactos da IA nos negócios são refletidas na visão de 89% dos líderes e 78% dos funcionários.

A aplicação da IA pelas MPMEs abrange uma gama de áreas, desde o aprimoramento da experiência do cliente até a eficiência operacional e a continuidade dos negócios. Assistentes virtuais, aceleração de processos e geração de conteúdo estão entre os usos mais comuns, com muitas empresas vislumbrando um futuro onde a IA terá papel fundamental em diversos departamentos.

Os benefícios percebidos incluem aumento de eficiência e produtividade, melhoria no atendimento ao cliente e redução de custos, destacando a IA como um catalisador para inovação e competitividade no mercado atual.