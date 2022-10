Comgás inaugura espaço de inovação e tecnologia em Campinas

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil, inaugurou em setembro em Campinas seu Centro Operacional do Interior (COI). O é a sede da Plugue, plataforma de Inovação da companhia, e conta com um “espaço maker”, em parceria com a startup Drone Power, que será dedicado a inovação, criação e prototipação de novos projetos e soluções da Comgás. O espaço também expõe todas as iniciativas e projetos já em andamento na área de inovação e servirá de hub para a empresa fazer parcerias com startups e universidades da região. Campinas foi escolhida por ser o maior polo tecnológico da América Latina.

O local também abriga o Centro de Controle Operacional (CCO) da Comgás, que integra e reúne, em um mesmo espaço, a sala de despacho dos serviços de campo, o gerenciamento de emergências e a sala de controle, com ganhos de gestão operacional, segurança e eficiência. Toda a rede de gasodutos da Comgás, com mais de 20 mil quilômetros, é monitorada 24 horas pelo CCO, que trabalha com ação imediata em caso de vazamentos e incidentes.

“A cidade é uma referência em centros de pesquisa, tecnologia e inovação, seja por conta das universidades, seja pela forte presença de startups. É fundamental a Comgás estar próxima desse ecossistema para desenvolver novas tecnologias e soluções que ofereçam mais energia com menos emissões e, assim, seguir desenvolvendo a infraestrutura de gás encanado do país”, afirma Cristiano Barbieri, diretor de Tecnologia, Inovação e Cliente da Comgás.

O escritório da Comgás já existia em Campinas e era utilizado pelas áreas de vendas, emergência e construção na região. Mas a inauguração feita em setembro transferiu da cidade de São Paulo as áreas de tecnologia, núcleo de inovação aberta, relacionamento com cliente, suporte CIG (Centro Industrializado de Gestão), faturamento, arrecadação e pessoas e cultura.

O novo espaço conta com 2.324 metros quadrados, e passou por uma reforma para receber os novos colaboradores. Para que a mudança fosse possível, a Comgás investiu em um “up tecnológico” que permitisse uma experiência híbrida satisfatória, com a instalação de telas touch, Wi-Fi 6, flipcharts digitais, além de uma modernização total dos espaços colaborativos, climatizadores e gerador a gás natural.

