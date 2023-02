Com Sabrina Sato como nova embaixadora, Beleza na Web estreia no carnaval

Pioneira no mercado há 15 anos, Beleza na Web, maior plataforma digital de beleza do Brasil e integrante do Grupo Boticário desde 2019, invade o Carnaval e marca presença pela primeira vez no Camarote Nº 1, exclusivo da Marquês de Sapucaí. Com isso, a marca pretende trazer ainda mais visibilidade para seguir alavancando o crescimento. Após a aquisição do grupo, teve o faturamento do último ano dobrado. A Beleza na Web passou por um rebranding no segundo semestre de 2022 e aposta em ações que reforçam o diferencial de curadoria e o conceito de descobertas para os consumidores.

Beleza na Web aproveita o momento para apresentar Sabrina Sato, como sua nova embaixadora. Ela vai acompanhar a trajetória anual da marca em uma parceria que tem em vista a consolidação de uma história no mercado de beleza e a aproximação, cada vez maior, do público consumidor. De acordo com Renata Gomide, VP de Consumer do Grupo Boticário, a escolha da celebridade tem, como racional, o fato de sua forte personalidade ser um grande marco de inspiração, referência e proximidade para diversos públicos, o que a torna única e especial.

A marca assina a beleza do Camarote Nº 1 ao lado de Eudora, que conta com um salão de beleza da plataforma no meeting point, para quem quiser se embelezar antes de ir para a festa, e dentro do camarote, com profissionais que atenderão os convidados com retoques de maquiagem. A parceria reforça ainda mais a descoberta como o principal pilar da marca, estreitando e criando laços com o público.

“Queremos deixar um marco. Nossa principal mensagem é mostrar para as pessoas que elas podem descobrir as diversas versões delas, assim como nós. E não teria momento melhor que o Carnaval, onde a alegria e a ousadia estão presentes encorajando as pessoas a experimentarem o novo e a se divertirem. Esse é o nosso lugar, ainda mais ao lado da Sabrina, musa do carnaval que, assim como Beleza na Web, promove descobertas todos os anos com suas múltiplas facetas durante as celebrações”, afirma Renata Gomide.

O planejamento para o Carnaval engloba um pacote completo de ações presenciais, online e off-line, com mídia, influenciadores, embaixadora, PR e conteúdo. Com isso, é estimada uma média de 80 milhões de impressões levando conteúdo para as pessoas que vão acompanhar a folia remotamente. Já no Camarote, o impacto estimado é de 10 mil pessoas, que irão vivenciar as experiências da marca ao vivo.

Em 2023, a plataforma prevê um crescimento de 25% em relação ao ano passado. O Carnaval inaugura as grandes iniciativas e propostas do ano para a marca.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

O que o BBB ensina sobre a responsabilidade financeira

10 lições que a história do Spotify pode te ensinar

App para controlar mesada dos filhos atinge 400 mil downloads em 10 meses