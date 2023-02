App para controlar mesada dos filhos atinge 400 mil downloads em 10 meses

A educação financeira ainda é um tabu para as famílias brasileiras. Pensando nisso, a Mozper, um aplicativo com cartão de pagamento que ajuda os pais a administrar a mesada dos filhos, chegou ao Brasil para ser a principal plataforma de finanças para toda a família. Por meio do aplicativo, os pais podem dar uma mesada para os filhos e estabelecer regras de gastos para que eles não estraguem tudo em videogames.

A empresa alcançou 400 mil downloads em apenas 10 meses de atuação no país, com presença em todos os 26 estados, e usuários em mais de 2.500 cidades.

“Entendemos que a educação financeira no Brasil ainda é deficiente. Por isso, queremos ajudar as famílias a introduzir esse assunto de forma saudável e prática, educando crianças e adolescentes para que aprendam a tomar decisões financeiras inteligentes e responsáveis. Nosso objetivo é nos tornarmos o sistema operacional financeiro da família brasileira”, diz Yael Israel, CFO e cofundador da Mozper.

É interessante ver que 22% dos garotos do Mozper já contribuíram com dinheiro para suas economias e têm metas bastante ambiciosas – atingir mais deUS$ 2 milhões em metas de economia. Segundo o israelense, o Mozper é muito mais que um cartão. “É uma plataforma educacional que opera em três verticais: ganhar, poupar e gastar. Entendemos que dar cartão não significa dar educação financeira. Nossa proposta de valor é facilitar e agilizar as interações financeiras da família, oferecemos acompanhamento para os pais e autonomia para os filhos."

A empresa está vendo um crescimento de 106% trimestre a trimestre de famílias pagantes e mais de 140% de crescimento em depósitos no aplicativo. Até agora, o Mozper emitiu 50.000 cartões físicos, sem contar os virtuais usados ​​pelas crianças. A meta para 2023 é continuar crescendo de forma sustentável e aumentar em 300% o número de famílias educando seus filhos sobre finanças com o Mozper. “Acreditamos que a educação financeira é consequência da repetição de atividades que estimulem a criação de bons hábitos e uma relação saudável com o dinheiro”, afirma Yael Israel.

