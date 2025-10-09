Com mais de R$ 13 bi em jogo, Black Friday só será boa para os e-commerces que sabem gerir estoque

Por Cláudio Alves*

Em 2024, a Black Friday no Brasil confirmou que o e-commerce segue crescendo e ganhando relevância.

Segundo dados da Linx, empresa especialista em tecnologia para o varejo, as vendas digitais cresceram 18% no final de semana da Black Friday do ano passado, comparado ao mesmo período de 2023.

O cenário mostra um setor ainda mais competitivo, elevando a exigência sobre as operações das grandes varejistas, principalmente de estoque e omnicanalidade.

Para essas marcas, o diferencial está em saber capturar as vendas com margens, reputação e logística sob controle.

Com a força da Black Friday, a maioria das varejistas deixou de ter apenas um fim de semana de promoções e passou a oferecer um mês inteiro de descontos com a Black November.

Ao antecipar e prolongar o evento, essas empresas precisam ficar ainda mais atentas às operações

Abastecimento de estoque e eficiência logística devem ser prioridade

Uma pesquisa realizada pela Rcell com grandes varejistas regionais de 13 estados brasileiros mostrou que, em 2023, os principais desafios foram os atrasos no abastecimento e dificuldades com o transporte de mercadorias.

Por isso, no ano passado, as marcas apostaram em novos modais de logísticos e melhorias na capacidade de armazenagem de produtos. Mas, ainda é preciso ir além, principalmente com o comportamento de consumo omnichannel em crescimento.

Cada vez mais, os clientes fazem a busca online e finalizam a compra na loja física ou experimentam um item com um vendedor presencialmente, mas preferem adquiri-lo pelo e-commerce para aproveitar os descontos.

Omnicanalidade pede novas estratégias

A partir desse cenário, é importante que os estoques das lojas físicas e digitais estejam conectados para atender aos pedidos da Black Friday com agilidade e eficiência.

Assim, uma venda online pode selecionar um produto na loja física mais próxima do cliente, facilitando a entrega ou dando a opção de retirada.

Isso também otimiza os processos de devolução ou troca de produtos, já que os sistemas de estoque integrados conseguem conciliar as informações com atualizações automáticas de itens.

Uma boa experiência omnicanal gera menor cancelamento, redução de custo do frete reverso ou de movimentação de devoluções, além de melhor impacto na satisfação e fidelização do consumidor.

A demanda precisa ser prevista da melhor forma possível

Em eventos como a Black Friday, algumas categorias podem ter picos de demanda inesperados, caso algum produto viralize ou se torne tendência de última hora na internet.

Por isso, é importante apostar em sistemas de previsão de demandas que considerem dados internos e externos, como redes sociais, tendências de buscas e que tenham a capacidade de mover os itens que estão sobrando em uma loja para outras em que eles estejam em falta.

A agilidade de redirecionar o estoque entre regiões onde a demanda disparou, evita excesso em uma área e escassez em outra, gerando menor custo logístico.

Para que as grandes redes tenham sucesso na Black Friday de 2025, o investimento em promoção, marketing e preço agressivo precisa andar lado a lado com excelência operacional e logística.

Em mercados tão competitivos quanto o brasileiro, é preciso combinar ofertas, disponibilidade e entrega.

As empresas que tiverem uma operação eficiente e a integração de estoque estarão bem posicionadas para faturar mais e consolidar a fidelização de clientes para continuar ampliando as vendas em outras datas importantes, como o Natal.

*Cláudio Alves é diretor de Enterprise da Linx, empresa especialista em tecnologia para o varejo.