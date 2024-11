Black Friday 2024: vendas crescem 8,4% e faturamento chega a R$ 4,2 bilhões na sexta-feira

As vendas digitais da sexta-feira da Black Friday deste ano somaram R$ 4,27 bilhões, alta de 8,4% em relação ao ano passado, quando o faturamento chegou a R$ 3,94 bilhões. Em unidades vendidas, foram 20,67 milhões de produtos ante 18,88 milhões em 2023, aumento de 9,4%.

O levantamento é da Neotrust Confi, empresa de soluções de inteligência para o varejo online. Os dados foram coletados junto a mais de 5.000 varejistas online do país.

Apenas na quinta-feira, 28, dia que antecede a principal data promocional, as vendas pelo e-commerce totalizaram R$ 1,7 bilhão, 5,3% a mais do que no mesmo dia de 2023. No total entre quinta e sexta, foram vendidos 33,02 milhões de produtos, com tíquete médio de R$ 180,7. O total do faturamento nos dois dias foi de R$ 5,97 bilhões.

A expectativa da Neotrust Confi é que até este domingo, período em que os varejistas mantêm as promoções, as vendas digitais registrem um crescimento de 9,1% em relação a 2023, somando R$ 9,3 bilhões.

“O e-commerce brasileiro continua sua trajetória ascendente, com um significativo aumento no faturamento e no volume de pedidos em comparação ao ano anterior. À medida que o e-commerce continua a crescer, é evidente que as estratégias de venda e a experiência do consumidor estão se aprimorando, o que contribui para consolidar a confiança no ambiente digital e incentivar um ciclo virtuoso de consumo e satisfação do cliente”, diz Juliana Lorenzetti, diretora de growth da Neotrust Confi.

Há bons motivos para haver boas vendas na Black Friday 2024 deste ano, segundo a Confi. A data oficial, 29 de novembro, próxima ao último dia do mês, que por sua vez casa com o pagamento da primeira parcela do 13º salário e a proximidade com o Natal, que podem fortalecer os gastos do consumidor. Além disso, o ano de 2024 apresentou aumento de faturamento de 13,8% até aqui.

Na próxima segunda-feira, acontece a chamada Cyber Monday, data comercial voltada à venda de eletrônicos e eletrodomésticos, que também deve incrementar ainda mais as vendas desse período.